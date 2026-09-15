Україна посіла друге місце у світі з виробництва смородини: яка ситуація на ринку

Вітчизняне виробництво смородини сформувало потужний і самостійний сегмент у ягідному бізнесі, забезпечивши Україні друге місце у світовому рейтингу після Польщі.

Про це пише Dilo, з посиланням на матеріал AgroTimes.

Експерти Інституту садівництва НААН Олександр Ярещенко та Інна Бабійчук зазначають, що офіційна статистика Держстату фіксує понад 4 тис. гектарів під цією культурою та валовий збір близько 27 тис. тонн щороку.

Проте фахівці закликають ставитися до цих показників зважено, адже близько двох третин усіх площ зосереджено в домогосподарствах населення, які не звітують офіційно.

Більш точна оцінка для професійного сектору становить приблизно 15 тис. тонн гарантованого врожаю на рік. Навіть з урахуванням цього Україна контролює 8% світових площ під смородиною, залишаючись ключовим гравцем на міжнародній арені.

Світовий ринок цієї ягоди є надзвичайно компактним: загальна площа насаджень у світі налічує близько 50 тис. гектарів, причому понад 95% із них зосереджено в Європі.

Через таку концентрацію ринок демонструє високу вразливість до будь-яких погодних чи виробничих аномалій.

Нагадаємо, через несприятливі погодні умови виробництво української смородини скоротилися, що безпосередньо вплинуло на обсяги експорту. У 2025 році він показав суттєве падіння, особливо у сегменті замороженої продукції.