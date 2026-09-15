Посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах.

Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро.

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

Під час передачі хабаря через посередника заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали.

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі).

Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі перевіряється причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС в Тернопільській області.

Нагадаємо, напередодні уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязки голови Державної податкової служби. У статусі в.о. вона займала цю посаду з 18 червня 2025 року.