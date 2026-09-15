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Посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу

корупція
Корупція в податковій: посадовців викрито на вимаганні хабарів від бізнесу

Національне антикорупційне бюро України та Спеціалізована антикорупційна прокуратура викрили в Головному управлінні Державної податкової служби у Тернопільській області схему систематичного одержання неправомірної вигоди від місцевих компаній.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба НАБУ.

За даними слідства, заступниця начальника управління та керівник одного з територіальних підрозділів налагодили механізм збагачення на маніпуляціях із результатами податкових перевірок. Вони знаходили нібито багатомільйонні порушення та пропонували суттєво зменшувати суми штрафних санкцій в офіційних документах. 

Протягом весни-літа 2026 року зловмисники одержали від представника двох підприємств неправомірну вигоду на загальну суму 75 000 євро. 

У червні податківці зажадали від чергової компанії відкат у розмірі 11,5% за безперешкодне бюджетне відшкодування ПДВ на понад 14,6 млн грн.

Під час передачі хабаря через посередника заступницю начальника ГУ ДПС у Тернопільській області та її підлеглого затримали.

Фото 2 — Посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу
Фото 3 — Посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу
Фото 4 — Посадовців податкової викрили на вимаганні хабарів від бізнесу

Їм повідомили про підозру за ч. 4 ст. 368 КК України (прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди у особливо великому розмірі).

Зловмисникам загрожує позбавленням волі на строк від восьми до дванадцяти років.

Наразі перевіряється причетність до злочину інших службових осіб ГУ ДПС в Тернопільській області.

 Нагадаємо, напередодні уряд припинив повноваження Лесі Карнаух як виконуючої обовʼязки голови Державної податкової служби. У статусі в.о. вона займала цю посаду з 18 червня 2025 року.

Автор:
Світлана Манько

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