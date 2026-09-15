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Чиновников налоговой разоблачили на вымогательстве взяток от бизнеса

коррупция
Коррупция в налоговой: должностные лица разоблачены на вымогательстве взяток от бизнеса

Национальное антикоррупционное бюро Украины и Специализированная антикоррупционная прокуратура разоблачили в Главном управлении Государственной налоговой службы в Тернопольской области схему систематического извлечения неправомерной выгоды от местных компаний.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба НАБУ.

По данным следствия, заместитель начальника управления и руководитель одного из территориальных подразделений наладили механизм обогащения на манипуляциях с результатами налоговых проверок. Они находили многомиллионные нарушения и предлагали существенно уменьшать суммы штрафных санкций в официальных документах.

В течение весны-лета 2026 злоумышленники получили от представителя двух предприятий неправомерную выгоду на общую сумму 75 000 евро.

В июне налоговики потребовали от очередной компании откат в размере 11,5% за беспрепятственное бюджетное возмещение НДС более чем на 14,6 млн грн.

Во время передачи взятки через посредника заместитель начальника ГУ ГНС в Тернопольской области и ее подчиненный задержан.

Фото 2 — Чиновников налоговой разоблачили на вымогательстве взяток от бизнеса
Фото 3 — Чиновников налоговой разоблачили на вымогательстве взяток от бизнеса
Фото 4 — Чиновников налоговой разоблачили на вымогательстве взяток от бизнеса

Им сообщили о подозрении по ч. 4 ст. 368 УК Украины (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды в особо крупном размере).

Злоумышленникам грозит лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет.

В настоящее время проверяется причастность к преступлению других должностных лиц ГУ ГНС в Тернопольской области.

Напомним, накануне правительство прекратило полномочия Леси Карнаух как исполняющей обязанности главы Государственной налоговой службы. В статусе и. она занимала этот пост с 18 июня 2025 года.

Автор:
Светлана Манько

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