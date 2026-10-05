UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

44,99

+0,15

EUR

50,53

--0,16

Наличный курс:

USD

44,98

44,80

EUR

51,20

50,85

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации

Несмотря на убытки и атаки на инфраструктуру: УЗ уплатила более 13 млрд грн налогов

новые вагоны
Укрзализныця уплатила 13,2 млрд грн налогов: сколько получили государственный и местные бюджеты / Укрзалізниця

За первое полугодие 2026 года “Укрзализныця” перечислила в бюджеты всех уровней около 13,2 млрд грн налогов и сборов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

13,2 млрд грн налогов за полгода

В частности, более 3,6 млрд грн компания направила в государственный бюджет, еще 5 млрд грн – в местные бюджеты. Объем уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составил 4,6 млрд. грн.

Налоговые поступления "Укрзализныци" обеспечиваются на фоне сложной финансовой ситуации, вызванной последствиями полномасштабной войны. Компания регулярно испытывает повреждения железнодорожной инфраструктуры из-за российских атак и вынуждена направлять значительные ресурсы на восстановление объектов.

При этом "Укрзализныця" продолжает обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и выполнять налоговые обязательства.

Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Всего за шесть месяцев 2026 в бюджеты и фонды было перечислено 13,2 млрд грн.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.

Автор:
Ольга Опенько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности