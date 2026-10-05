Несмотря на убытки и атаки на инфраструктуру: УЗ уплатила более 13 млрд грн налогов

За первое полугодие 2026 года “Укрзализныця” перечислила в бюджеты всех уровней около 13,2 млрд грн налогов и сборов.

Как пишет Dilo, об этом информирует пресс-служба компании.

13,2 млрд грн налогов за полгода

В частности, более 3,6 млрд грн компания направила в государственный бюджет, еще 5 млрд грн – в местные бюджеты. Объем уплаченного единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование составил 4,6 млрд. грн.

Налоговые поступления "Укрзализныци" обеспечиваются на фоне сложной финансовой ситуации, вызванной последствиями полномасштабной войны. Компания регулярно испытывает повреждения железнодорожной инфраструктуры из-за российских атак и вынуждена направлять значительные ресурсы на восстановление объектов.

При этом "Укрзализныця" продолжает обеспечивать пассажирские и грузовые перевозки, восстанавливать поврежденную инфраструктуру и выполнять налоговые обязательства.

Компания остается одним из крупнейших налогоплательщиков в Украине. Всего за шесть месяцев 2026 в бюджеты и фонды было перечислено 13,2 млрд грн.

Напомним, Россия повредила в 2026 году больше локомотивов УЗ, чем за все предыдущие годы войны. С начала 2026 года из-за российских атак пострадало 310 локомотивов, тогда как за период с февраля 2022 года до конца 2025 года было повреждено 227 единиц.