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Попри збитки та атаки на інфраструктуру: УЗ сплатила понад 13 млрд грн податків

нові вагони
Укрзалізниця сплатила 13,2 млрд грн податків: скільки отримали державний і місцеві бюджети / Укрзалізниця

За перше півріччя 2026 року “Укрзалізниця” перерахувала до бюджетів усіх рівнів майже 13,2 млрд грн податків та зборів. 

Як пише Dilo, про це інформує пресслужба компанії.

13,2 млрд грн податків за пів року

Зокрема, понад 3,6 млрд грн компанія спрямувала до державного бюджету, ще 5 млрд грн - до місцевих бюджетів. Обсяг сплаченого єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування становив 4,6 млрд грн.

Податкові надходження "Укрзалізниці "забезпечуються на тлі складної фінансової ситуації, спричиненої наслідками повномасштабної війни. Компанія регулярно зазнає пошкоджень залізничної інфраструктури через російські атаки та змушена спрямовувати значні ресурси на відновлення об’єктів.

Попри це, "Укрзалізниця" продовжує забезпечувати пасажирські та вантажні перевезення, відновлювати пошкоджену інфраструктуру та виконувати податкові зобов’язання.

Компанія залишається одним із найбільших платників податків в Україні. Загалом за шість місяців 2026 року до бюджетів та фондів було перераховано 13,2 млрд грн.

Нагадаємо, Росія пошкодила у 2026 році більше локомотивів УЗ, ніж за всі попередні роки великої війни. Від початку 2026 року через російські атаки постраждало 310 локомотивів, тоді як за період із лютого 2022-го до кінця 2025 року було пошкоджено 227 одиниць.

Автор:
Ольга Опенько

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