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"Укрзалізниця" виставила на аукціон розміщення реклами на залізничних мостах Києва та області

Рибальський залізничний міст у Києві
Рибальський залізничний міст через Дніпро у Києві / Вікіпедія

“Укрзалізниця” 2 жовтня проведе аукціон на розміщення реклами на 24 банерах на залізничних мостах Києва та Київської області. Стартова ціна лота становить 146 657,28 грн на місяць без ПДВ.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.

Деталі лота та умови участі в торгах

Розмір рекламних конструкцій становить від 2 × 8 м до 2 × 24 м. Право на розміщення реклами надається на 12 місяців.

Учасники зможуть подати свої пропозиції через Prozorro.Продажі. В умовах аукціону зазначено, що до участі допускаються оператори, які мають досвід надання рекламних послуг на об'єктах Укрзалізниці або у сфері транспорту.

Розмір мінімального кроку підвищення ціни становить 1% початкової вартості лоту (1466,57 грн), а гарантійного внеску — 10% (14 665,73 грн).

Торги відбудуться за трираундовим англійським аукціоном. Потенційні покупці не знатимуть, чи є ще конкуренти та не бачитимуть ставки один одного. 

Раніше повідомлялося. що "Укрзалізниця" відновлює продаж непрофільних та надлишкових активів. На першому етапі компанія виставить на торги 25 об’єктів нерухомості у семи областях України. Від реалізації цього майна компанія розраховує отримати близько 1 млрд грн додаткових надходжень. 

Автор:
Тетяна Ковальчук

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