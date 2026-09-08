"Укрзалізниця" продає непотрібну нерухомість: за 25 об'єктів панують отримати мільярд гривень

"Укрзалізниця" відновлює продаж непрофільних та надлишкових активів. На першому етапі компанія виставить на торги 25 об’єктів нерухомості у семи областях України. Від реалізації цього майна компанія розраховує отримати близько 1 млрд грн додаткових надходжень.

Як пише Dilo, про це повідомила пресслужба УЗ.

Ці кошти необхідні для компенсації втрат від падіння обсягів вантажних перевезень та зростання вартості енергоресурсів.

Яке майно виставили на продаж

Запропоновані об’єкти роками не використовувалися для потреб залізниці, проте компанія продовжувала витрачати кошти на їхнє утримання. Продаж дозволить скоротити ці витрати та повернути майно у господарський оборот.

До переліку перших 25 об’єктів увійшли:

адміністративні та службові будівлі у Львівській і Тернопільській областях;

виробничі та складські приміщення на Вінниччині й Житомирщині;

об’єкти торгівлі та харчування на Одещині й Черкащині;

спортивно-оздоровчі комплекси на Дніпропетровщині.

Підготовка до торгів та наступні етапи

Наразі триває незалежна оцінка вартості майна. Паралельно компанія оформлює погодження Уряду на його відчуження. Для оцінки реального попиту "Укрзалізниця" запланувала зустріч із потенційними покупцями та представниками ринку нерухомості.

Крім цього, компанія визначила ще близько 100 непрофільних об’єктів, які не використовуються у її діяльності. Щодо них готують документи для ухвалення рішення про подальший продаж.

Раніше повідомлялося, що "Укрзалізниця" виставляє на аукціони в системі Prozorro.Продажі низку приміщень і площ на вокзалах Києва, Львова, Одеси, Івано-Франківська, Яремча та Лозової. Об’єкти пропонують для облаштування кав’ярень, закладів харчування, магазинів, книгарні та лаунж-зони.