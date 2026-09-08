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"Укрзализныця" продает ненужную недвижимость: за 25 объектов планируют получить миллиард гривен
"Укрзализныця" возобновляет продажу непрофильных и избыточных активов. На первом этапе компания выставит на торги 25 объектов недвижимости в семи областях Украины. От реализации этого имущества компания рассчитывает получить около 1 млрд грн дополнительных поступлений.
Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Эти средства необходимы для компенсации потерь от падения объемов грузоперевозок и роста стоимости энергоресурсов.
Какое имущество выставили на продажу
Предлагаемые объекты годами не использовались для нужд железной дороги, однако компания продолжала тратить средства на их содержание. Продажа позволит сократить эти расходы.
В список первых 25 объектов вошли:
- административные и служебные здания во Львовской и Тернопольской областях;
- производственные и складские помещения в Винницкой и Житомирской областях;
- объекты торговли и питания в Одесской и Черкасской областях;
- спортивно-оздоровительные комплексы в Днепропетровской области.
Подготовка к торгам и последующие этапы
В настоящее время продолжается независимая оценка стоимости имущества. Параллельно компания оформляет согласование правительства на его отчуждение. Для оценки реального спроса "Укрзализныця" запланировала встречу с потенциальными покупателями и представителями рынка недвижимости.
Кроме того, компания определила еще около 100 непрофильных объектов, которые не используются в ее деятельности. По ним готовят документы для принятия решения о дальнейшей продаже.
Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставляет на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой. Объекты предлагают для обустройства кафе, заведений питания, магазинов, магазинов и лаунж-зон.