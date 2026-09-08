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"Укрзализныця" продает ненужную недвижимость: за 25 объектов планируют получить миллиард гривен

Укрзализныця, головной офис
Главный офис "Укрзализныци" / Википедия

"Укрзализныця" возобновляет продажу непрофильных и избыточных активов. На первом этапе компания выставит на торги 25 объектов недвижимости в семи областях Украины. От реализации этого имущества компания рассчитывает получить около 1 млрд грн дополнительных поступлений.

Как пишет Dilo, об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Эти средства необходимы для компенсации потерь от падения объемов грузоперевозок и роста стоимости энергоресурсов.

Какое имущество выставили на продажу

Предлагаемые объекты годами не использовались для нужд железной дороги, однако компания продолжала тратить средства на их содержание. Продажа позволит сократить эти расходы.

В список первых 25 объектов вошли:

  • административные и служебные здания во Львовской и Тернопольской областях;  
  • производственные и складские помещения в Винницкой и Житомирской областях;  
  • объекты торговли и питания в Одесской и Черкасской областях;   
  • спортивно-оздоровительные комплексы в Днепропетровской области.

Подготовка к торгам и последующие этапы

В настоящее время продолжается независимая оценка стоимости имущества. Параллельно компания оформляет согласование правительства на его отчуждение. Для оценки реального спроса "Укрзализныця" запланировала встречу с потенциальными покупателями и представителями рынка недвижимости.

Кроме того, компания определила еще около 100 непрофильных объектов, которые не используются в ее деятельности. По ним готовят документы для принятия решения о дальнейшей продаже.

Ранее сообщалось, что "Укрзализныця" выставляет на аукционы в системе Prozorro. Продажи ряда помещений и площадей на вокзалах Киева, Львова, Одессы, Ивано-Франковска, Яремча и Лозовой. Объекты предлагают для обустройства кафе, заведений питания, магазинов, магазинов и лаунж-зон.

Автор:
Татьяна Ковальчук

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