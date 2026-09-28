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Новости
Дата публикации

Украина переориентировала экспорт шротов и растительного масла на западные железнодорожные переходы

грузовые вагоны
Украина переориентировала экспорт дробей / Shutterstock

Украина в сентябре увеличила железнодорожный экспорт жмыхов и дробей на 68% по сравнению с прошлым годом — до 136 тыс. тонн. При этом 94% этих грузов были направлены через западные пограничные переходы.

Об этом информирует Dilo со ссылкой на RAIL.insider.

По сравнению с августом объем экспорта жмыхов и шротов по железной дороге увеличился на 10,3%.

Сходная тенденция наблюдается с растительным маслом. В сентябре по железной дороге экспортировали 94,5 тыс. тонн — на 11,2% больше, чем в августе, и почти на 53% больше в годовом исчислении.

Через западные пограничные переходы прошли 92% железнодорожного экспорта масла. По сравнению с предыдущим месяцем объем перевозок по этому направлению вырос на 27,6%.

Таким образом, для продуктов переработки масличных культур западная граница стала основным железнодорожным маршрутом экспорта в сентябре.

Напомним, в начале сентября тенденция уже была заметна: за первые девять дней Украина вывезла по железной дороге почти 45 тыс. тонн жмыха и дробей, причем 85% грузов тогда следовали через западные пограничные переходы.

Автор:
Татьяна Гойденко

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