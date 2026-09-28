Цена на газ для населения: правительство сохранило льготные тарифы до 31 марта

Правительство продлило действие действующих льготных цен на газ для населения и производителей тепла до 31 марта. Решение фактически обеспечивает сохранение нынешних ценовых условий до конца отопительного сезона.

Как пишет Dilo, об этом информирует премьер-министр Сергей Корецкий.

Льготные цены на газ для населения

Решение было принято в условиях действия моратория на повышение тарифов, введенного Верховной Радой на период военного положения. В правительстве также отметили, что во время принятия решения учитывали сложную социально-экономическую ситуацию в стране.

В то же время, Украина в рамках выполнения обязательств перед международными партнерами работает над реформированием тарифной политики. Речь идет, в частности, о внедрении более прозрачной и обоснованной системы тарифообразования.

Параллельно правительство планирует расширять адресную помощь домохозяйствам, наиболее ее нуждающимся. Такой подход должен объединить постепенное усовершенствование тарифной системы с социальной поддержкой населения.

Ситуация с газом в Украине

Украина вынуждена увеличить импорт газа после того, как Россия повредила ее газодобывающую инфраструктуру, и уже в марте начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону.

В Минэнерго заявляли, что намерены начать отопительный сезон 2026-2027 гг. с запасами газа не менее 13 млрд кубометров — примерно столько же, сколько в предыдущем сезоне.