Европе грозит дефицит газа зимой: цены выросли на 7% за неделю

Цена на европейский природный газ растет четвертую неделю подряд, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по поводу длительных перебоев в поставках и зимних запасов топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Обострение на Ближнем Востоке толкает цены вверх

Хотя фьючерсы на образцы колебались в пятницу, за неделю они выросли более чем на 7%. Цены на газ в Европе и Азии в последние дни достигли самых высоких уровней более чем за три года, ведь США и Иран усилили военные ответные удары после периода относительного покоя.

До начала войны около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа поставлялось с Ближнего Востока через Ормузский пролив на мировые рынки.

В настоящее время некоторые суда для перевозки нефти продолжают проходить по этому жизненно важному водному пути, однако экспорт катарского сжиженного природного газа через Ормузский пролив остается практически остановленным.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты, похоже, все еще загружают СПГ на танкеры в Персидском заливе, несмотря на перебои, но общие потоки остаются значительно ниже довоенного уровня.

Исторический минимум запасов

Европа испытывает серьезное давление на пополнение запасов газа с приближением отопительного сезона. Ее топливные хранилища заполнены лишь примерно на 66%, что является самым низким сезонным уровнем за всю историю наблюдений.

Ситуация еще более острая в Германии, где хранилища заполнены лишь на 54%.

Прогнозы аналитиков

Эскалация в Персидском заливе отвергает надежды на любое возобновление экспорта СПГ из региона, отмечают стратеги ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Эва Мантей. По их словам, конкуренция между Европой и Азией усилится с приближением зимы, особенно если катарский СПГ будет практически отсутствовать на рынке до конца года.

На фоне этих событий фьючерсы на финишный контракт в Нидерландах, являющиеся европейским газовым бенчмарком, к 8:26 утра в Амстердаме почти не изменились и торговались на уровне 72,06 евро за мегаватт-час.

Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.