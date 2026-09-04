UA
Запланована подія 2

НБУ курс:

USD

44,73

+0,12

EUR

51,94

+0,29

Наличный курс:

USD

44,85

44,75

EUR

52,15

51,92

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Лучшиеработодатели 2026

Лучшие
работодатели 2026
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
ТОП-50 лидеровукраинского бизнеса

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
ТопФинанс-2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Лідерибізнес-репутації

Лідери
бізнес-репутації
Категория
Новости
Дата публикации

Европе грозит дефицит газа зимой: цены выросли на 7% за неделю

газ
Газ в Европе дорожает / Depositphotos

Цена на европейский природный газ растет четвертую неделю подряд, поскольку новые боевые действия на Ближнем Востоке усилили обеспокоенность по поводу длительных перебоев в поставках и зимних запасов топлива.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Обострение на Ближнем Востоке толкает цены вверх

Хотя фьючерсы на образцы колебались в пятницу, за неделю они выросли более чем на 7%. Цены на газ в Европе и Азии в последние дни достигли самых высоких уровней более чем за три года, ведь США и Иран усилили военные ответные удары после периода относительного покоя.

До начала войны около пятой части мирового объема нефти и сжиженного природного газа поставлялось с Ближнего Востока через Ормузский пролив на мировые рынки.

В настоящее время некоторые суда для перевозки нефти продолжают проходить по этому жизненно важному водному пути, однако экспорт катарского сжиженного природного газа через Ормузский пролив остается практически остановленным.

В то же время Объединенные Арабские Эмираты, похоже, все еще загружают СПГ на танкеры в Персидском заливе, несмотря на перебои, но общие потоки остаются значительно ниже довоенного уровня.

Исторический минимум запасов

Европа испытывает серьезное давление на пополнение запасов газа с приближением отопительного сезона. Ее топливные хранилища заполнены лишь примерно на 66%, что является самым низким сезонным уровнем за всю историю наблюдений.

Ситуация еще более острая в Германии, где хранилища заполнены лишь на 54%.

Прогнозы аналитиков

Эскалация в Персидском заливе отвергает надежды на любое возобновление экспорта СПГ из региона, отмечают стратеги ING Groep NV Уоррен Паттерсон и Эва Мантей. По их словам, конкуренция между Европой и Азией усилится с приближением зимы, особенно если катарский СПГ будет практически отсутствовать на рынке до конца года.

На фоне этих событий фьючерсы на финишный контракт в Нидерландах, являющиеся европейским газовым бенчмарком, к 8:26 утра в Амстердаме почти не изменились и торговались на уровне 72,06 евро за мегаватт-час.

Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.

Автор:
Татьяна Бессараб

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности