Европе не хватает газа перед зимой: где самая плохая ситуация и какой объем нужно закачать

Газовые хранилища ЕС на 31 августа 2026 года были заполнены в среднем на 65% против 82% в среднем за последние 5 лет. Для достижения минимальной цели в 75% странам требуется еще более 100 ТВтч газа.

Как пишет Dilo, об этом сообщает Bloomberg.

Какие запасы имеют страны ЕС

Уровень заполнения хранилищ в крупнейших странах ЕС отличается. Показатели по странам распределились следующим образом:

Италия – 83% (при норме 88%);

Франция - 71% (при норме 88%);

Германия – 53% (при норме 81%);

Нидерланды – 47% (при норме 75%).

Наибольшее отставание от среднего уровня – в Германии и Нидерландах: по 28 процентных пунктов. В Италии разница составляет всего 5 процентных пунктов.

Что может произойти с ценами

По расчетам Bloomberg, более 100 ТВтч газа, необходимого Европе для достижения уровня заполнения 75%, по текущим ценам стоит свыше €7 млрд.

Аналитики Goldman Sachs, Rystad Energy и Morningstar допускают, что при недостаточных запасах и высоком спросе зимой цена газа может превысить €100 за МВтч.

По мнению специалистов рынка, на ситуацию повлияет погода. Холодная зима увеличит спрос на газ, а дополнительную конкуренцию за сжиженный газ могут создать закупки со стороны стран Азии.

"Потенциал для глобальной "борьбы за топливо" существует, особенно в более холодную зиму", - сказал Го Катаяма, главный аналитик СПГ в Kpler.

По оценке Oxford Economics, подорожание газа может повлиять на инфляцию и расход потребителей и промышленности. Европейские страны после газового кризиса 2022 начали формировать запасы перед зимой. В то же время высокие цены и перебои со снабжением СПГ усложнили их пополнение.

Низкие запасы могут спровоцировать очередную утечку инфляции. Ведущий экономист Oxford Economics Даниэль Карл отметил, что модели указывают на возможность роста инфляции более чем на 6%, что почти вдвое превышает текущий уровень. Дополнительным фактором в январе станет запрет ЕС на российский СПГ, покрывавший около 5% потребностей блока.

Ранее сообщалось, что природный газ превратился в главную проблему для европейских трейдеров облигациями, обогнав по степени риска нефть. Истощение запасов ключевого топлива создает реальную угрозу нового скачка инфляции в регионе.