Дефицит газа в Европе: запасы в хранилищах упали до самого низкого уровня за четыре года

Европа начнет сезон накопления газа с исчерпанными резервами в ключевых хранилищах, а значит, ей придется еще больше конкурировать с азиатскими покупателями за обеспечение поставок ресурса. Общий объем газовых хранилищ континента заполнен примерно на 28%, что является самым низким показателем для этого времени с 2022 года.

Как пишет Delo.ua, об этом информирует Вloomberg.

По данным Gas Infrastructure Europe, в отдельных странах показатели еще ниже: голландские объекты заполнены на 6%, что минимум с 2010 года, а немецкие — на 22%.

Текущая ситуация усугубляется войной в Иране. Конфликт привел к сокращению мировых поставок и росту фьючерсов на европейский газ более чем на 55%. Дополнительным фактором стали новости о значительных повреждениях газовых объектов Катара на прошлой неделе, что стимулировало заключение долгосрочных контрактов в Европе.

Комиссар по энергетике Европейского Союза Дэн Йоргенсен в своем письме призвал государства-члены начать заполнение хранилищ как можно раньше. Он отметил: "Правительства должны снизить целевые показатели заполнения хранилищ до 80% и максимально использовать гибкость, которую предлагает законодательство ЕС".

Цель призыва — избежать чрезмерной конкуренции с азиатскими покупателями, которая может повлечь за собой дальнейший рост цен в течение лета.

Через Ормузский пролив проходит значительная часть сырья, и его блокировка нарушает стабильные энергетические потоки. Европейским странам придется закупать дополнительные грузы сжиженного природного газа (СПГ) для пополнения резервуаров, конкурируя за ограниченные объемы топлива на мировом рынке. Сейчас сезонные расхождения цен начинают меняться, что делает процесс заполнения хранилищ экономически обоснованным для компаний.

Ситуация в Украине

Украина уже начала закачивать газ в подземные хранилища, готовясь к следующему отопительному сезону. Наша страна ежедневно импортирует в среднем 25-26 млн. кубометров газа — преимущественно из Венгрии и Польши.

По состоянию на 17 марта подземные хранилища Украины, одни из самых больших в Европе, уже были заполнены почти на 16%. В Минэнерго заявили, что намерены начать отопительный сезон 2026-2027 гг. с запасами газа не менее 13 млрд кубометров — примерно столько же, сколько в предыдущем сезоне.