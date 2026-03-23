В течение десяти дней мир окажется на пороге газового коллапса из-за остановки поставок из Персидского залива – FT

Поставки сжиженного природного газа из Персидского залива могут резко прекратиться в ближайшие десять дней — из региона уже вышли последние танкеры.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Financial Times.

По данным издания, Катар, снабжающий около пятой части мирового производства СПГ, остановил экспорт после блокирования Ормузского пролива, а завод в Рас-Лаффане получил значительные повреждения. На этом фоне цены на газ в Азии и Европе начали расти.

Как отмечает FT, многие партии были загружены еще до начала войны, поэтому последствия остановки поставок страны испытывают только сейчас. Импортерам придется либо платить "заоблачные цены" по СПГ из США, либо переходить на другие виды топлива, либо сокращать потребление.

В Азию ожидается только одна партия СПГ из региона, в Европу – шесть.

Особенно уязвим Пакистан, где почти весь импорт приходился на Катар. По словам главы Pakistan GasPort Икбала Ахмеда, "запасы иссякнут. Мы не знаем, когда прибудет следующая партия". Терминалы в стране уже сократили работу до одной шестой от обычного уровня и могут полностью остановиться до конца месяца.

Бангладеш сталкивается с аналогичными проблемами – власти уже вводят ограничения, включая закрытие университетов.

Китай и Япония, по данным трейдеров, рассчитывают на спотовый рынок и при необходимости готовы возвращаться к углю и атомной энергии.

Тайвань обеспечил поставки только до конца апреля, а при сохранении блокады пролива эксперты ожидают дефицит летом.

При этом цена на природный газ в Европе выросла на 35% и достигла отметки 67,35 евро за мегаватт-час. С момента начала военного конфликта стоимость топлива увеличилась более чем вдвое.