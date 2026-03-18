Тайвань отказал Китаю в "мирном воссоединении" и обеспечении энергоносителями на фоне войны на Ближнем Востоке

Тайвань, США, Китай
Китай предлагает Тайваню энергетическую безопасность и воссоединение на фоне войны на Ближнем Востоке

Китай предложил Тайваню "мирное воссоединение" и энергетическую стабильность благодаря поставкам топлива, но остров отказался и решил закупать больше газа у США.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что представитель китайского управления по делам Тайваня заявил, что "мирное воссоединение" обеспечит лучшую защиту энергетической и ресурсной безопасности острова при поддержке "сильной родины".

"Мы готовы обеспечить соотечественникам на Тайване стабильную и надежную энергетическую и ресурсную безопасность, чтобы они могли жить лучше", - сказал Чэнь Биньхуа.

Но власти Тайваня, которые раньше получали треть своего сжиженного газа из Катара и не закупали энергоресурсы у Китая, ответили, что они обеспечили альтернативные поставки на ближайшие месяцы, в том числе из США.

Президент Тайваня Лай Чин-де заявил, что поставки энергоносителей на этот и следующий месяц гарантированы, а с июня будет импортироваться больше американского газа.

"Тайвань применил диверсифицированный и многоисточниковый стратегический подход к импорту энергоносителей", - подчеркнул Лай Чин-де.

В феврале США и Тайвань заключили торговое соглашение, предусматривающее поставки американского сжиженного природного газа и нефти на общую сумму более 44 миллиардов долларов.

Напомним, Катар 4 марта полностью прекратил производство сжиженного газа из-за атак Ирана, а возврат к нормальным объемам производства может занять минимум месяц.

При этом цены на газ выросли на 30%, поскольку война на Ближнем Востоке продолжает расшатывать энергетические рынки и нарушать поставки морским транспортом.

Автор:
Светлана Манько