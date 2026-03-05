Запланована подія 2

Катар останавил производство сжиженного газа из-за ударов Ирана и объявил "форс-мажор"

Катар объявил «форс-мажор» для покупателей сжиженного газа из-за остановки производства
Катар объявил «форс-мажор» для покупателей сжиженного газа из-за остановки производства. Фото: thepeninsulaqatar.com

Катар 4 марта полностью прекратил производство сжиженного газа из-за атак Ирана, а возврат к нормальным объемам производства может занять минимум месяц.

Как пишет Delo.ua, об этом   сообщает   Reuters.

Компания Qatar Energy прекратила добычу газа и объявила о форс-мажоре по экспорту.

По данным Reuters, после остановки главного катарского завода в городе Рас-Лаффан , страна не сможет возобновить превращение газа в суперохлажденное топливо в течение как минимум двух недель, согласно предварительным оценкам.

После перезапуска понадобится еще не менее двух недель, чтобы выйти на полную мощность, сказали источники.

Последствия остановки для мирового рынка

Эта остановка означает, что мировые рынки газа будут испытывать дефицит в течение недель, даже если закончится конфликт на Ближнем Востоке.

  2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа   на крупнейшем в мире экспортном предприятии.

Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.

Производство СПГ в Катаре составляет около 20% мирового объема и играет важную роль в балансировке спроса на топливо как на азиатском, так и на европейском рынках. Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Сокращение предложения газа на мировом рынке уже спровоцировало скачок цен.

При этом цены на газ в Европе на этой неделе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума. Рост происходит из-за того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

На внутреннем рынке Украины цена на природный газ выросла на 20%. По состоянию на 3 марта, стоимость ресурса достигла отметки 27 800 грн за тысячу кубических метров с учетом НДС. Этот показатель рекордный с июня 2025 года. В валютном эквиваленте цена составляет 536 долларов за тысячу кубометров.

Автор:
Светлана Манько