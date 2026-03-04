В ЕС заговорили о возобновлении импорта российского газа из-за войны на Ближнем Востоке

Влияние военных атак США и Израиля на Иран может вновь открыть дебаты в Европейском Союзе по поводу запрета импорта российского природного газа.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил министр энергетики Норвегии Терье Осланд, сообщает Reuters.

Дебаты в ЕС по российскому газу могут возобновиться

"ЕС очень четко дал понять, что хочет освободиться от российской нефти и газа, но события последних трех-четырех дней также были сложными. Учитывая геополитическую ситуацию, которую мы наблюдаем сейчас, я считаю, что дискуссия возобновится", - сказал Осланд на конференции в Осло.

Агентство напоминает, что цены на газ в Европе на этой неделе подскочили на 75%, достигнув многолетнего максимума. Рост происходит из-за того, что запасы в хранилищах необычно низки, а региону нужно летом импортировать значительные объемы сжиженного газа, чтобы пополнить их перед следующей зимой.

Кроме того, 2 марта Катар остановил производство сжиженного природного газа. на крупнейшем в мире экспортном предприятии.

Энергетический объект, принадлежащий газовому гиганту Qatar Energy, был атакован в понедельник двумя иранскими беспилотниками.

Как известно, Катар является вторым в мире экспортером сжиженного газа после США и играет немаловажную роль в балансировании потребностей азиатского и европейского рынков. На азиатских клиентов приходится 82% клиентской базы QatarEnergy.

Как сообщается, хотя основную часть сжиженного газа с Ближнего Востока покупают страны Азии, любые перебои усилят конкуренцию за альтернативные поставки, подталкивая цены вверх по миру, в том числе и в Европе.

При этом недавно страны ЕС окончательно одобрили поэтапный запрет на импорт газа из России до конца 2027 года.

Регламент Европейского союза REPowerEU, устанавливающий постепенное прекращение импорта в ЕС российского трубопроводного и сжиженного газа, вступил в силу 3 февраля.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Предложение включает в себя поэтапное прекращение новых и действующих контрактов на поставку энергоресурсов и соответствует стратегии ЕС REPowerEU.

Так, импорт сжиженного природного газа (СПГ) будет поэтапно прекращен до 31 декабря 2026, а импорт трубопроводного газа - до 30 сентября 2027 года.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.

Совет Европейского Союза 26 января утвердила полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС.