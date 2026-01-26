Совет ЕС окончательно запретил импорт российского газа: какие суммы штрафов за нарушение

Совет Европейского Союза 26 января утвердил полный запрет на поставки российского сжиженного газа в ЕС с 1 января 2027 года, а трубопроводного газа — с 30 сентября 2027 года.

Как пишет Delo.ua, об этом сообщается на сайте Совета ЕС.

Отмечается, что 27 государств-членов ЕС официально приняли постановление о постепенном прекращении импорта российского газа. Новые правила также включают меры по эффективному мониторингу и диверсификации энергоснабжения.

Прежде чем разрешить импорт газа, страны ЕС будут проверять страну, где было добыто голубое топливо.

Этот регламент является ключевой вехой в достижении цели REPowerEU, заключающейся в прекращении зависимости ЕС от российских энергоносителей.

Когда начнет действовать

Запрет начнет действовать через шесть недель после того, как регламент вступит в силу. Нынешние контракты будут иметь переходный период. В ЕС уверены, что такой поэтапный подход ограничит влияние на цены и рынки.

Полный запрет на импорт СПГ заработает с начала 2027 года, а для трубопроводного газа – с 30 сентября 2027 года.

За нарушение правил грозят большие штрафы: от €2,5 млн. для физических лиц и от €40 млн. для компаний, или до 3,5% годового оборота или 300% суммы сделки.

Также страны ЕС до 1 марта 2026 должны подготовить планы замены российского газа и сообщить о действующих контрактах. Это касается и импорта нефти из России.

Но в случае объявления чрезвычайного положения и если безопасность снабжения находится под серьезной угрозой в одной или нескольких странах ЕС, Еврокомиссия может приостановить запрет на импорт сроком до четырех недель.

ЕС на пути к отказу от российского газа

3 декабря 2025 года Европейский парламент и Совет ЕС согласовали предварительный план, обязывающий Европейский Союз навсегда прекратить импорт российского газа и двигаться к постепенному отказу от российской нефти.

Комиссия также изучает правовые механизмы, которые позволили бы европейским компаниям расторгнуть действующие газовые контракты с Россией до конца 2027 года. Однако эксперты указывают, что использовать "форс-мажор" в качестве основания для расторжения сделок будет очень сложно, и компании могут столкнуться со штрафами или арбитражными исками.