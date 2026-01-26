Рада ЄС остаточно заборонила імпорт російського газу: які суми штрафів за порушення

Рада Європейського Союзу 26 січня затвердила повну заборону на поставки російського скрапленого газу до ЄС з 1 січня 2027 року, а трубопровідного газу — з 30 вересня 2027 року.

Як пише Delo.ua, про це повідомляється на сайті Ради ЄС.

Зазначається, що 27 держав-членів ЄС офіційно ухвалили постанову про поступове припинення імпорту російського газу. Нові правила також включають заходи щодо ефективного моніторингу та диверсифікації енергопостачання.

Перш ніж дозволити імпорт газу, країни ЄС перевірятимуть країну, де було видобуто блакитне паливо.

Цей регламент є ключовою віхою у досягненні мети REPowerEU, яка полягає у припиненні залежності ЄС від російських енергоносіїв.

Коли почне діяти

Заборона почне діяти через шість тижнів після того, як регламент набуде чинності. Нинішні контракти матимуть перехідний період. У ЄС переконані, що такий поетапний підхід обмежить вплив на ціни та ринки.

Повна заборона на імпорт СПГ запрацює з початку 2027 року, а для трубопровідного газу — з 30 вересня 2027 року.

За порушення правил загрожують великі штрафи: від €2,5 млн для фізичних осіб і від €40 млн для компаній, або до 3,5% річного обороту чи 300% суми угоди.

Також країни ЄС до 1 березня 2026 року мають підготувати плани заміни російського газу та повідомити про чинні контракти. Це стосується і імпорту нафти з Росії.

Але у разі оголошення надзвичайного стану та якщо безпека постачання знаходиться під серйозною загрозою в одній або кількох країнах ЄС, Єврокомісія може призупинити заборону на імпорт на строк до чотирьох тижнів.

ЄС на шляху до відмови від російського газу

3 грудня 2025 року Європейський парламент і Рада ЄС погодили попередній план, який зобов’язує Європейський Союз назавжди припинити імпорт російського газу й рухатися до поступової відмови від російської нафти.

Комісія також вивчає правові механізми, які дозволили б європейським компаніям розірвати чинні газові контракти з Росією до кінця 2027 року. Однак експерти вказують, що використати "форс-мажор" як підставу для розірвання угод буде надзвичайно складно, і компанії можуть зіткнутися з штрафами чи арбітражними позовами.