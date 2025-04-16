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ЄС хоче достроково розірвати газові контракти з РФ без сплати штрафів - ЗМІ

газопровід
У ЄС вивчають варіанти дострокового припинення газових контрактів з РФ без сплати штрафів / Freepik

Європейська комісія вивчає можливості дострокового розірвання з Росією газових контрактів, уникнувши при цьому фінансових зобовʼязань перед Москвою у вигляді сплати штрафів.

Про це пише The Financial Times із посиланням на власні джерела.

ЄС хоче розірвати останні довгострокові контракти на газ з РФ

За словами співрозмовників видання,  Європейський Союз готується розірвати останні довгострокові контракти на постачання російського газу, а європейські юристи вивчають можливості, які б звільнили компанії від обов’язку виплачувати Росії штрафи за розрив угод. 

Єврокомісія аналізує контракти та можливість оголошення форс-мажору, який дозволить імпортерам відмовитися від своїх зобов'язань без сплати додаткових зборів. 

Зазначається, що рішення про розірвання контрактів з росіянами розглядається в межах стратегії ЄС щодо повної відмови від російських енергоносіїв до 2027 року. 

За час повномасштабної війни в Україні країни ЄС значно скоротили імпорт трубопровідного газу із Росії, але збільшили закупівлі скрапленого. 

Зокрема, дані Центру досліджень енергетики й чистого повітря свідчать про те, що європейці заплатили РФ 21 млрд євро за нафту й газ упродовж лютого 2024 - лютого 2025 років. 

Про арбітражні позови до "Газпрому"

Нагадаємо, що кілька європейських компаній подали арбітражні позови проти "Газпрому" через недопостачання газу після війни в Україні.

Німецька Uniper та австрійська OMV отримали компенсації в розмірі 14 млрд і 230 млн євро відповідно. Німецька RWE вимагала 2 млрд євро, а Engie та інші компанії не розкрили свої вимоги.

Нагадаємо, уранці 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему. 

Нещодавно в ЗМІ з’явилася інформація, що європейські компанії почали обговорювати можливість відновлення імпорту газу з Росії через нові геополітичні виклики. 

Автор:
Світлана Манько