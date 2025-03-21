ЄС запропонував новий компроміс для України та Словаччини щодо транзиту газу

Європейський Союз запропонував новий план для врегулювання газової суперечки між Україною та Словаччиною. Брюссель розглядає можливість використання великих підземних газових сховищ України, щоб відновити потоки газу до ЄС без залучення Росії.

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Про це пише Рolitico.

Пропозиція обговорювалася під час нещодавнього візиту єврокомісарів до Києва. Вона має на меті компенсувати Словаччині втрати від припинення транзиту російського газу, що раніше приносив країні до 500 мільйонів євро на рік.

Як працюватиме схема

Згідно з планом, Україна збільшить імпорт газу з Греції та Туреччини. Цей газ зберігатиметься в українських сховищах, які є найбільшими в Європі. Потім у зимовий період він буде транспортуватися через Словаччину до інших країн ЄС, зокрема до Угорщини.

Це поверне Словаччині статус транзитної держави без порушення санкцій проти російського газу.

Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо закликав Україну відновити угоду про транзит газу з Росією та навіть погрожував скоротити експорт електроенергії до Києва. Однак ЄС вирішив знайти альтернативу, яка не передбачає закупівлю російського газу.

За словами представників Єврокомісії, план відповідає принципам ініціативи REPowerEU, яка спрямована на повну відмову від російського газу до 2027 року.

Втім, реалізація цього проєкту може зіткнутися з труднощами. Трубопровід, який з'єднує Туреччину, Болгарію, Румунію та Україну, наразі має обмежену пропускну здатність — лише 2,5 млрд кубометрів газу на рік, що значно менше від запропонованих 10 млрд кубометрів.

Крім того, високі тарифи румунської компанії Transgaz на транспортування газу можуть стати додатковою перешкодою.

Водночас представники ЄС вважають, що використання українських сховищ не лише підвищить енергетичну безпеку, а й забезпечить додаткові надходження до бюджету України.

Очікується, що обговорення цього плану продовжиться в найближчі тижні, а остаточне рішення залежатиме від позицій усіх сторін.

Євросоюз готовий до відмови від російського природного газу, який іде транзитом через Україну, після завершення чинного контракту в грудні нинішнього року.

Крім того, Україна веде переговори з Азербайджаном про транзит газу до ЄС, проте є ризики що під виглядом азербайджанського через українську ГТС йтиме російський газ.