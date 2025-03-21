ЕС предложил новый компромисс для Украины и Словакии по транзиту газа

Европейский Союз предложил новый план по урегулированию газового спора между Украиной и Словакией. Брюссель рассматривает возможность использования крупных подземных газовых хранилищ Украины для возобновления потоков газа в ЕС без привлечения России.

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Об этом пишет Рolitico.

Предложение обсуждалось во время недавнего визита еврокомиссаров в Киев. Она стремится компенсировать Словакии потери от прекращения транзита российского газа, ранее приносившего стране до 500 миллионов евро в год.

Как будет работать схема

Согласно плану, Украина увеличит импорт газа из Греции и Турции. Этот газ будет храниться в украинских хранилищах, крупнейших в Европе. Затем в зимний период он будет транспортироваться через Словакию в другие страны ЕС, в частности в Венгрию.

Это вернет Словакии статус транзитного государства без нарушения санкций против российского газа.

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо призвал Украину возобновить соглашение о транзите газа в Россию и даже угрожал сократить экспорт электроэнергии в Киев. Однако ЕС решил найти альтернативу, не предполагающую закупку российского газа.

По словам представителей Еврокомиссии, план отвечает принципам инициативы REPowerEU, направленной на полный отказ от российского газа до 2027 года.

Впрочем, реализация этого проекта может столкнуться с трудностями. Трубопровод, соединяющий Турцию, Болгарию, Румынию и Украину, в настоящее время имеет ограниченную пропускную способность — всего 2,5 млрд кубометров газа в год, что значительно меньше предложенных 10 млрд кубометров.

Кроме того, высокие тарифы румынской компании Transgaz на транспортировку газа могут стать дополнительным препятствием.

В то же время, представители ЕС считают, что использование украинских хранилищ не только повысит энергетическую безопасность, но и обеспечит дополнительные поступления в бюджет Украины.

Ожидается, что обсуждение этого плана продолжится в ближайшие недели, а окончательное решение будет зависеть от всех сторон.

Евросоюз готов к отказу от идущего транзитом через Украину российского природного газа после завершения действующего контракта в декабре нынешнего года.

Кроме того, Украина ведет переговоры с Азербайджаном о транзите газа в ЕС, однако есть риски, что под видом азербайджанского через украинскую ГТС будет идти российский газ .