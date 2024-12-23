Транзит российского газа в 2025 году: каковы варианты продления

С приближением конца года и завершением действующего договора на транспортировку российского газа через Украину, активность обсуждений будущего транзита существенно возросла. В последнюю неделю было много заявлений с разных сторон по транспортировке газа через украинскую газотранспортную систему. Напомним, действующий договор на транзит российского газа через Украину завершается 1 января 2025 года.

Договором, который был заключен в конце 2019 года, предусматривалась транспортировка 65 миллиардов кубометров в 2020 году и по 40 миллиардов кубометров в течение 2021 – 2024 годов. на реальные объемы прокачки газа.

Со всем тем, только в 2021 году Россия прокачала через украинскую ГТС больше, чем предусмотрено договором, объемы природного газа – 42 миллиарда кубометров вместо предусмотренных 40 миллиардов кубометров.

С началом российского вторжения перед Украиной возникла важная дилемма: продолжать транзит, получая дополнительные поступления в бюджет и поддерживая европейские страны, пытающиеся избавиться от зависимости от российского газа или остановить прокачку российского ресурса для сокращения доходов агрессора от продажи энергоносителей. Украина в 2022 году выбрала вариант продления транзита, чтобы показать свою надежность для европейских стран.

В последние месяцы тема транзита природного газа отошла на задний план после определенных обсуждений возможности транспортировки "азербайджанского" газа по механизму свопа с российским газом.

Как Фицо проталкивает российский газ в Европу

В последние недели активно включилась Словакия, которая остается едва ли не самой зависимой страной Европы от поставок российского газа через украинский маршрут. Словацкий премьер-министр Роберт Фицо 16 декабря провел встречу с украинским премьер-министром Денисом Шмигалем по транзиту газа. По итогам встречи Шмигаль заявил, что Украина готова рассмотреть вариант транзита любого газа, кроме российского, если будет официальное обращение от Еврокомиссии.

В поддержку позиции словацкого премьер-министра, отдельные компании и лоббистские группы из Словакии, Венгрии, Италии и Австрии подписали декларацию поддержки транзита газа через Украину.

Уже через несколько дней 19 декабря Фицо провел встречу с президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляен, призывая ее одобрить продолжение транзита. Однако позиция Еврокомиссии на сегодняшний день остается неизменной. ЕК не будет поддерживать никакие переговоры по транзиту российского газа напрямую или под видом газа другой страны, следуя плану RePowerEU , которым предусмотрен полный отказ от российских энергоресурсов.

19 декабря в тему транзита природного газа через Украину включились и президенты Украины и России. Российский президент Путин заявил, что уже очевидно, что продления договора по транзиту российского газа через Украину в Европу не будет.

Украинский президент Владимир Зеленский по итогам встречи в Брюсселе отметил, что Украина не будет транспортировать российский газ ни в направлении, ни под видом газа другой страны. Тем не менее, Украина может рассмотреть вариант транспортировки газа, если он не будет принадлежать России и Россия не будет получать средства за него до завершения войны.

Роберт Фицо после встречи с украинским президентом выразил недовольство и в воскресенье 22 декабря отправился в Москву для встречи с Путиным. На встрече планировалось обсуждение вопроса транзита природного газа. Результаты встречи, вероятно, будут сообщены в ближайшие дни.

Возможны сценарии продолжения транзита

Развитие переговоров о транзите природного газа через Украину в ближайшие дни, оставшиеся до конца года, будет активным. Вопрос транзита газа будет основным для европейского рынка природного газа. Новые заявления по транзиту будут влиять на европейские цены на газ в условиях более слабой активности торговли во время рождественских праздников.

Сейчас наиболее вероятным сценарием остается остановка транзита российского газа через Украину 1 января 2025 после завершения действия контракта. В то же время активность переговоров по транзиту свидетельствует о желании отдельных стран сохранить поставки природного газа. Украина может пойти на продолжение транзита, выдвигая свои условия, одно из которых мы уже услышали: Россия не должна получать средства за проданный природный газ до завершения войны. Сценарий, по которому стороны могут договориться о возобновлении поставок газа через Украину в Европу в течение нескольких месяцев в начале 2025 года также весьма вероятен.

Нафтогаз ищет компанию, которая будет искать замену Чернышеву

Другой важной новостью на прошлой неделе стало фактическое начало конкурса на главу правления НАК "Нафтогаз Украины". Государственная нефтегазовая компания объявила тендер на поиск рекрутингового агентства, которое займется поиском кандидатов для конкурса на должность главы правления "Нафтогаза". Стоимость услуги – 4,57 млн. грн. Отобрать рекрутинговое агентство планируется до 22 января.

После этого отобрано рекрутинговое агентство займется подбором потенциальных кандидатов, которые могут принять участие в конкурсе на должность председателя правления "Нафтогаза". Важно отметить положительную роль наблюдательного совета "Нафтогаза", благодаря которому назначение нового главы компании происходит согласно уставу и на конкурсных условиях. Ожидается, что новый глава "Нафтогаза" будет избран до конца 1 квартала 2025 года.

Напомним, в начале декабря уже бывший глава "Нафтогаза" Алексей Чернышев после двух лет работы председателем правления НАК "Нафтогаз Украины" перешел на должность Вице-премьер-министра, Министра единства Украины. был назначен член правления Романа Чумака.

Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило кредитный рейтинг НАК "Нефтегаз Украины" на уровне "СС". Таков рейтинг выше суверенного рейтинга Украины (RD). По оценке агентства, "Нафтогаз" имеет умеренные связи с государством, что позволяет оценивать компанию на автономной основе.

Fitch также подтвердило рейтинг еврооблигаций "Нафтогаза", выпущенных Kondor Finance plc, на уровне "C". Рейтинг восстановления (Recovery Rating) был оставлен на уровне "RR6", поскольку компания продолжает своевременно и в полном объеме производить выплаты по еврооблигациям, реструктуризированным в 2023 году.