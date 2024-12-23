Транзит російського газу в 2025 році: які є варіанти продовження

З наближенням кінця року та завершенням діючого договору на транспортування російського газу через Україну активність обговорень майбутнього транзиту суттєво зросла. В останній тиждень було багато заяв з різних сторін щодо транспортування газу через українську газотранспортну систему. Нагадаю, діючий договір на транзит російського газу через Україну завершується 1 січня 2025 року.

Договором, який було укладено наприкінці 2019 року передбачалося транспортування 65 мільярдів кубометрів у 2020 році та по 40 мільярдів кубометрів протягом 2021 – 2024 років. Договір також було укладено на умовах "качай або плати", що передбачає обов’язкову оплату заброньованих потужностей, не дивлячись на реальні обсяги прокачування газу.

З усім тим, лише у 2021 році Росія прокачала через українську ГТС більші, ніж передбачено, договором, обсяги природного газу – 42 мільярди кубометрів замість передбачених 40 мільярдів кубометрів. Надлишкові потужності бронювалися на короткострокових аукціонах "Оператора ГТС України".

З початком російського вторгнення перед Україною постало важлива дилема: продовжувати транзит, отримуючи додаткові надходження до бюджету та підтримуючи європейські країни, що намагаються позбутися залежності від російського газу чи зупинити прокачку російського ресурсу для скорочення доходів агресора від продажу енергоносіїв. Україна у 2022 році вибрала варіант продовження транзиту, щоб показати свою надійність для європейських країн.

Загалом, в останні місяці тема транзиту природного газу відійшла на задній план після певних обговорень можливості транспортування "азербайджанського" газу за механізмом свопу з російським газом.

Як Фіцо проштовхує російський газ у Європу

В останні тижні активно включилася Словаччина, яка залишається чи не найбільш залежною країною Європи від постачань російського газу через український маршрут. Словацький прем’єр-міністр Роберт Фіцо 16 грудня провів зустріч з українським прем’єр-міністром Денисом Шмигалем щодо транзиту газу. За підсумками зустрічі, Шмигаль заявив, що Україна готова розглянути варіант транзиту будь-якого газу, окрім російського, якщо буде офіційне звернення від Єврокомісії.

На підтримку позиції словацького прем’єр-міністра, окремі компанії та лобістські групи зі Словаччини, Угорщини, Італії та Австрії підписали декларацію щодо підтримки транзиту газу через Україну.

Вже через декілька днів 19 грудня Фіцо провів зустріч з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн, закликаючи її схвалити продовження транзиту. Проте, позиція Єврокомісії на зараз залишається незмінною. ЄК не підтримуватиме жодні перемовини щодо транзиту російського газу напряму чи під виглядом газу іншої країни, дотримуючись плану RePowerEU, яким передбачено повну відмову від російських енергоресурсів.

19 грудня до теми транзиту природного газу через Україну включилися і президенти України та росії. Російський президент путін заявив, що вже очевидно, що продовження договору щодо транзиту російського газу через Україну до Європи не буде.

Український президент Володимир Зеленський за підсумками зустрічі у Брюсселі зазначив, що Україна не транспортуватиме російський газ ні напряму, ні під виглядом газу іншої країни. Тим не менше, Україна може розглянути варіант транспортування газу, якщо він не належатиме росії і росія не отримуватиме кошти за нього до завершення війни.

Роберт Фіцо після зустрічі з українським президентом висловив незадоволення та у неділю 22 грудня поїхав до Москви для зустрічі з Путіним. На зустрічі планувалося обговорення питання транзиту природного газу. Результати зустрічі, ймовірно, будуть повідомлені протягом найближчих днів.

Можливі сценарії продовження транзиту

Розвиток перемовин щодо транзиту природного газу через Україну в найближчі дні, що залишилися до кінця року, буде активним. Питання транзиту газу буде основним для європейського ринку природного газу. Нові заяви щодо транзиту впливатимуть на європейські ціни на газ в умовах слабшої активності торгівлі під час різдвяних свят.

Наразі найбільш ймовірним сценарієм залишається зупинка транзиту російського газу через Україну 1 січня 2025 року після завершення дії контракту. Водночас активність перемовин щодо транзиту свідчить про бажання окремих країн зберегти постачання природного газу. Україна може піти на продовження транзиту, висуваючи свої умови, одну з яких ми вже почули: Росія не має отримувати кошти за проданий природний газ до завершення війни. Сценарій, за яким сторони можуть домовитися про відновлення постачання газу через Україну до Європи протягом декількох місяців на початку 2025 року також є доволі ймовірним.

Нафтогаз шукає компанію яка шукатиме заміну Чернишову

Іншою важливою новиною минулого тижня став фактичний початок конкурсу на голову правління НАК "Нафтогаз України". Державна нафтогазова компанія оголосила тендер на пошук рекрутингової агенції, що займеться пошуком кандидатів для конкурсу на посаду голови правління "Нафтогазу". Вартість послуги – 4,57 млн грн. Відібрати рекрутингову агенцію планується до 22 січня.

Після цього відібрана рекрутингова агенція займеться підбором потенційних кандидатів, що можуть взяти участь у конкурсі на посаду голови правління "Нафтогазу". Важливо відзначити позитивну роль наглядової ради "Нафтогазу", завдяки якій призначення нового голови компанії відбувається згідно статуту та на конкурсних умовах. Очікується, що нового голову "Нафтогазу" буде обрано до кінця 1 кварталу 2025 року.

Нагадаю, на початку грудня вже колишній очільник "Нафтогазу" Олексій Чернишов після двох років роботи головою правління НАК "Нафтогаз України" перейшов на посаду Віце-прем’єр-міністра, Міністра єдності України. тимчасово виконуючим обов’язки голови правління НАК "Нафтогаз України" було призначено члена правління Романа Чумака.

Міжнародне рейтингове агентство Fitch підтвердило кредитний рейтинг НАК "Нафтогаз України" на рівні "СС". Такий рейтинг вище суверенного рейтингу України («RD»). За оцінкою агентства, "Нафтогаз" має помірні зв’язки з державою, що дозволяє оцінювати компанію на автономній основі.

Fitch також підтвердило рейтинг єврооблігацій "Нафтогазу", випущених Kondor Finance plc, на рівні "C". Рейтинг відновлення (Recovery Rating) було залишено на рівні "RR6", оскільки компанія продовжує вчасно і в повному обсязі здійснювати виплати за єврооблігаціями, реструктуризованими у 2023 році.