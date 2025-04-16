ЕС хочет досрочно разорвать газовые контракты с РФ без уплаты штрафов - СМИ

Европейская комиссия изучает возможности досрочного расторжения с Россией газовых контрактов, избежав при этом финансовых обязательств перед Москвой посредством уплаты штрафов.

Об этом пишет The Financial Times ссылаясь на собственные источники.

ЕС хочет расторгнуть последние долгосрочные контракты на газ с РФ

По словам собеседников издания, Европейский Союз готовится расторгнуть последние долгосрочные контракты на поставку российского газа, а европейские юристы изучают возможности, которые бы освободили компании от обязанности выплачивать России штрафы за разрыв сделок.

Еврокомиссия анализирует контракты и возможность объявления форс-мажора, который позволит импортерам отказаться от своих обязательств без уплаты дополнительных сборов.

Решение о расторжении контрактов с россиянами рассматривается в рамках стратегии ЕС относительно полного отказа от российских энергоносителей до 2027 года.

За время полномасштабной войны в Украину страны ЕС значительно сократили импорт трубопроводного газа из России, но увеличили закупки сжиженного.

В частности, данные Центра исследований энергетики и чистого воздуха свидетельствуют о том, что европейцы заплатили РФ 21 млрд евро за нефть и газ в течение февраля 2024 – февраля 2025 годов.

Об арбитражных исках к "Газпрому"

Напомним, что несколько европейских компаний подали арбитражные иски против "Газпрома" из-за недоснабжения газа после войны в Украине.

Немецкая Uniper и австрийская OMV получили компенсации в размере 14 млрд. и 230 млн. евро соответственно. Немецкая RWE потребовала 2 млрд евро, а Engie и другие компании не раскрыли свои требования.

Напомним, утром 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Недавно в СМИ появилась информация, что европейские компании начали обсуждать возможность возобновления импорта газа из России из- за новых геополитических вызовов.