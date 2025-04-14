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Крупные газовые компании Европы заговорили о возвращении российского газа — Reuters

газ, экономика
Engie и TotalEnergies обсуждают возобновление поставок российского газа.

После трех лет войны в Украине энергетическая безопасность Европы остается хрупкой. Европейские компании начали обсуждать возможность возобновления импорта газа из России из-за новых геополитических вызовов. В частности, французские Engie и TotalEnergies начали говорить о возможном возобновлении импорта газа из РФ.

Об этом пишет Reuters.

Возврат к импорту российского газа

Более года назад идея возобновления поставок российского газа была бы немыслимой для европейских руководителей. Однако сегодня они обсуждают возможность импорта, в частности, от российского гиганта "Газпром", учитывая новые геополитические реалии. Такое решение потребует значительных изменений в политике, ведь после вторжения России в Украину в 2022 году ЕС пообещал прекратить импорт российской энергии до 2027 года.

Европа имеет ограниченные варианты. Переговоры с Катаром по увеличению поставок сжиженного природного газа зашли в тупик, а хотя возобновляемые источники энергии развиваются быстрее, их темпы все еще не позволяют Европе почувствовать себя в безопасности.

"Если в Украине будет разумный мир, мы можем вернуться к поставке 60-70 миллиардов кубических метров газа в год, включая СПГ", — отметил Дидье Холло, исполнительный вице-президент французской Engie, в интервью Reuters.

Французское государство частично владеет компанией Engie, которая раньше была одним из крупнейших покупателей газа у "Газпрома". Дидье Холло, исполнительный вице-президент Engie, отметил, что Россия могла бы поставлять около 20-25% потребностей Европы по сравнению с 40% до начала войны.

Патрик Пуйанн, глава французской нефтяной компании TotalEnergies, предостерег Европу от чрезмерной зависимости от газа из США.

"Нам нужно диверсифицировать поставки, а не полагаться только на один или два маршрута", — сказал Пуйанн в комментарии Reuters.

TotalEnergies является крупным экспортером американского СПГ, а также продает российский СПГ через частную компанию "Новатек".

"Европа никогда не вернется к импорту 150 миллиардов кубометров газа из России, как к войне, но я считаю, что, возможно, это будет около 70 миллиардов кубометров ", – добавил Пуйанн.

В свою очередь, Германия, до войны в значительной степени полагавшаяся на дешевый российский газ для развития своего производственного сектора, сейчас сталкивается с ограниченными возможностями для обеспечения энергетических потребностей.

В одном из крупнейших химических кластеров Германии – Leuna Chemical Park, где расположены заводы Dow Chemical и Shell, – некоторые производители высказывают мнение, что российский газ должен быстро вернуться. Ранее Россия покрывала 60% местных потребностей, преимущественно из-за трубопровода Nord Stream, который был поврежден в 2022 году.

В Мекленбурге-Передней Померании, где газопровод Nord Stream выводит газ из России на берег, 49% немцев высказываются за возврат к поставкам российского газа.

Промышленность призывает правительство найти дешевые энергетические ресурсы, в том числе из-за возобновления поставок российской нефти после достижения мира в Украине.

Об арбитражных исках к "Газпрому"

Напомним, что несколько европейских компаний подали арбитражные иски против "Газпрома" из-за недоснабжения газа после войны в Украине.

Немецкая Uniper и австрийская OMV получили компенсации в размере 14 млрд и 230 млн евро соответственно. Немецкая RWE потребовала 2 млрд евро, а Engie и другие компании не раскрыли свои требования.

Представитель Engie, Олло, заявил, что Киев может разрешить транзит российского газа через Украину для погашения арбитражных выплат, что станет первым шагом к возобновлению контрактных отношений с "Газпромом".

"Газпром, хотите вернуться на рынок? Сначала заплатите", — подчеркнул он.

О французких компаниях

Engie – это французская энергетическая промышленная группа. 2015 была третьей по величине глобальной группой в энергетическом секторе, за исключением нефти. Ее главный акционер – государство Франция, обладающее 23,64% капитала и 33,84% прав голоса.

TotalEnergies SE – французская многонациональная интегрированная нефтегазовая компания, основанная в 1924 году, и одна из семи "сверхбольших" нефтяных компаний. Ее бизнес охватывает всю нефтегазовую цепь, начиная от разведки и добычи сырой нефти и природного газа до производства электроэнергии, транспортировки, переработки, сбыта нефтепродуктов и международной торговли нефтью и продуктами. Total также является крупным производителем химических веществ.

О прекращении транзита газа

Добавим, что с 1 января 2025 Украина остановила транспортировку российского природного газа через собственную газотранспортную систему.

Как подчеркнули в Еврокомиссии, остановка транзита российского газа по территории Украины не повлияла ни на энергетическую безопасность стран — членов Европейского Союза, ни на потребительские цены на голубое топливо на рынке.

Автор:
Ольга Опенько