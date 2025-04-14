Великі газові компанії Європи заговорили про повернення російського газу - Reuters

Після трьох років війни в Україні енергетична безпека Європи залишається крихкою. Європейські компанії почали обговорювати можливість відновлення імпорту газу з Росії через нові геополітичні виклики. Зокрема, французькі Engie і TotalEnergies почали говорити про можливе відновлення імпорту газу з РФ.

Про це пише Reuters.

Повернення до імпорту російського газу

Більше ніж рік тому ідея відновлення постачання російського газу була б немислимою для європейських керівників. Однак сьогодні вони обговорюють можливість імпорту, зокрема від російського гіганта "Газпром", з огляду на нові геополітичні реалії. Таке рішення вимагатиме значних змін політики, адже після вторгнення Росії в Україну у 2022 році ЄС пообіцяв припинити імпорт російської енергії до 2027 року.

Європа має обмежені варіанти. Переговори з Катаром щодо збільшення постачань зрідженого природного газу зайшли в глухий кут, а хоча відновлювані джерела енергії розвиваються швидше, їх темпи все ще не дозволяють Європі відчути себе в безпеці.

"Якщо в Україні буде розумний мир, ми можемо повернутися до постачання 60–70 мільярдів кубічних метрів газу на рік, включаючи СПГ", — зазначив Дідьє Холло, виконавчий віце-президент французької Engie, в інтерв'ю Reuters.

Французька держава частково володіє компанією Engie, яка раніше була одним із найбільших покупців газу у "Газпрому". Дідьє Холло, виконавчий віце-президент Engie, зазначив, що Росія могла б постачати близько 20-25% потреб Європи, порівняно з 40% до початку війни.

Патрік Пуйанн, голова французької нафтової компанії TotalEnergies, застеріг Європу від надмірної залежності від газу зі США.

"Нам потрібно диверсифікувати постачання, а не покладатися лише на один або два маршрути", — сказав Пуйанн у коментарі Reuters.

TotalEnergies є великим експортером американського СПГ, а також продає російський СПГ через приватну компанію "Новатек".

"Європа ніколи не повернеться до імпорту 150 мільярдів кубометрів газу з Росії, як до війни, але я вважаю, що, можливо, це буде близько 70 мільярдів кубометрів", — додав Пуйанн.

В свою чергу, Німеччина, що до війни значною мірою покладалася на дешевий російський газ для розвитку свого виробничого сектору, зараз стикається з обмеженими можливостями для забезпечення енергетичних потреб.

В одному з найбільших хімічних кластерів Німеччини — Leuna Chemical Park, де розташовані заводи Dow Chemical і Shell, — деякі виробники висловлюють думку, що російський газ повинен швидко повернутися. Раніше Росія покривала 60% місцевих потреб, переважно через трубопровід Nord Stream, який був пошкоджений у 2022 році.

У Мекленбург-Передній Померанії, де газопровід Nord Stream виводить газ з Росії на берег, 49% німців висловлюються за повернення до постачань російського газу.

Промисловість закликає уряд знайти дешеві енергетичні ресурси, зокрема через відновлення постачань російської нафти після досягнення миру в Україні, за словами міністра економіки Бранденбурга Даніеля Келлера.

Про арбітражні позови до "Газпрому"

Нагадаємо, що кілька європейських компаній подали арбітражні позови проти "Газпрому" через недопостачання газу після війни в Україні.

Німецька Uniper та австрійська OMV отримали компенсації в розмірі 14 млрд і 230 млн євро відповідно. Німецька RWE вимагала 2 млрд євро, а Engie та інші компанії не розкрили свої вимоги.

Представник Engie, Олло, заявив, що Київ може дозволити транзит російського газу через Україну для погашення арбітражних виплат, що стане першим кроком до відновлення контрактних відносин з "Газпромом".

"Газпром, хочете повернутися на ринок? Спочатку заплатіть", — підкреслив він.

Про французькі компанії

Engie — це французька енергетична промислова група. 2015 року була третьою за величиною глобальною групою в енергетичному секторі, за винятком нафти. Її головний акціонер - держава Франція, що володіє 23,64 % капіталу та 33,84 % прав голосу.

TotalEnergies SE - французька багатонаціональна інтегрована нафтогазова компанія, заснована в 1924 році, і одна з семи "надвеликих" нафтових компаній. Її бізнес охоплює весь нафтогазовий ланцюг, починаючи від розвідки та видобутку сирої нафти та природного газу до виробництва електроенергії, транспортування, переробки, збуту нафтопродуктів та міжнародної торгівлі нафтою та продуктами. Total також є великим виробником хімічних речовин.

Про припинення транзиту газу

Додамо, що з 1 січня 2025 року Україна зупинила транспортування російського природного газу через власну газотранспортну систему.

Як підкреслили в Єврокомісії, зупинка транзиту російського газу територією України не вплинула ні на енергетичну безпеку країн - членів Європейського Союзу, ні на споживчі ціни на блакитне паливо на ринку.