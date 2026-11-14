Зеленський підписав закон про дроп-рахунки: що загрожує за передачу картки

Президент Володимир Зеленський підписав закон №16013, який запроваджує кримінальну відповідальність за участь у схемах із використанням чужих банківських карток і рахунків.

Про це інформує Dilo з посиланням на картку законопроєкту на сайті Верховної Ради.

Закон стосується, зокрема, так званих дропів — людей, які за винагороду передають свої банківські картки, реквізити або доступ до рахунків іншим особам для проведення незаконних операцій.

Водночас йдеться не про будь-яку передачу картки іншій людині, а про дії з метою вчинення шахрайства чи іншого кримінального правопорушення.

Яке покарання передбачене

За передачу власної картки або доступу до рахунку для шахрайства інших осіб передбачений штраф від 300 до 1000 неоподатковуваних мінімумів — від 5100 до 17 тис. грн.

За отримання, придбання, зберігання, збут або передачу чужих карток із метою шахрайства передбачено штраф від 51 тис. до 85 тис. грн, обмеження волі до трьох років або позбавлення волі на строк від двох до чотирьох років.

За повторне правопорушення або дії організованої групи передбачений штраф від 85 тис. до 170 тис. грн або ув’язнення на строк від чотирьох до шести років.

Коли можна уникнути відповідальності

Людина, яка вперше вчинила правопорушення за частиною першою нової статті Кримінального кодексу, може бути звільнена від відповідальності, якщо добровільно повідомить про це правоохоронцям та допоможе розкрити й припинити злочин.

Закон також розширює підстави для застосування заходів кримінально-правового характеру до юридичних осіб, якщо відповідні злочини вчинили їхні уповноважені представники від імені та в інтересах компанії.

Документ має посилити боротьбу з фінансовим шахрайством та імплементує положення Директиви ЄС 2019/713 щодо протидії шахрайству й підробленню безготівкових платіжних засобів.

Нагадаємо, 28 жовтня Верховна Рада вже запровадила кримінальну відповідальність для "дропів". Законопроєкт тоді підтримали у другому читанні та в цілому.