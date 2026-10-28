В Україні запровадили кримінальну відповідальність для "дропів"

28 жовтня Верховна Рада підтримала у другому читанні та в цілому президентський законопроєкт №16013, який передбачає кримінальну відповідальність за незаконне використання банківських рахунків і платіжних карток.

Як пише Dilo, про це повідомила народна депутатка Ольга Василевська-Смаглюк.

Цей закон стосується, зокрема, так званих "дропів" — людей, які за винагороду передають свої картки або доступ до них іншим особам.

"Саме через такі рахунки нерідко проходять гроші, отримані внаслідок шахрайства, зокрема від жертв телефонних афер, фішингу та інших злочинних схем", — пояснила нардепка.

За її словами, організатори таких мереж нерідко залучають молодь, студентів і соціально вразливих людей, обіцяючи їм легкий заробіток за передання банківської картки.

Що змінюється

Законопроєкт передбачає запровадження нової статті 200-1 Кримінального кодексу України. Вона встановлюватиме відповідальність за незаконне передання, придбання, зберігання або використання платіжних інструментів для вчинення кримінальних правопорушень. Також пропонують розширити перелік карних дій із платіжними інструментами та вдосконалити механізми розслідування таких злочинів.

Водночас документ передбачає можливість звільнення від відповідальності за певних умов. Людина, яка вперше вчинила правопорушення, передбачене частиною першою нової статті, зможе уникнути покарання, якщо до повідомлення про підозру добровільно звернеться до правоохоронців і активно допоможе викрити та припинити злочинну діяльність інших учасників схеми.

"Але банківський рахунок — це не товар, який можна безпечно здати в оренду", — наголосила Василевська-Смаглюк.

Депутатка підкреслила, що навіть за невелику винагороду людина ризикує стати учасником схеми, пов’язаної з викраденням або відмиванням значно більших сум грошей.

У першому читанні цей законопроєкт Рада підтримала у вересні.

Про "дропів"

"Дропи" (від англ. "to drop" – кидати) – це люди, які за винагороду надають зловмисникам доступ до своїх банківських реквізитів. Сюди входять картки, рахунки, пін-коди і доступ до інтернет-банкінгу.

Зловмисники обіцяють "дропам" грошову винагороду за надання доступу до своїх банківських реквізитів. Вони використовують ці дані для незаконних фінансових операцій, відмивання грошей, або інших шахрайських дій.

Залучення до схеми "дропів" сприяє поширенню фінансових злочинів і шахрайства, що шкодить фінансовій системі в цілому.

Нагадаємо, станом на червень банки закрили понад пів мільйона рахунків по статті фінансового моніторингу у рамках боротьби з "дропами".