В Украине ввели уголовную ответственность для "дропов"

28 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №16013, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное использование банковских счетов и платежных карт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Этот закон касается, в частности, так называемых "дропов" - людей, которые за вознаграждение передают свои карты или доступ к ним другим лицам.

"Именно через такие счета нередко проходят деньги, полученные в результате мошенничества, в том числе от жертв телефонных афер, фишинга и других преступных схем" , - пояснила нардепка.

По ее словам, организаторы таких сетей нередко привлекают молодежь, студентов и социально уязвимых людей, обещая им легкий заработок за передачу банковской карты.

Что меняется

Законопроект предусматривает введение новой статьи 200-1 Уголовного кодекса Украины. Она будет устанавливать ответственность за незаконную передачу, приобретение, хранение или использование платежных инструментов для совершения уголовных правонарушений. Также предлагается расширить перечень уголовных действий с платежными инструментами и усовершенствовать механизмы расследования таких преступлений.

В то же время, документ предусматривает возможность освобождения от ответственности при определенных условиях. Человек, впервые совершивший правонарушение, предусмотренное частью первой новой статьи, сможет избежать наказания, если к уведомлению о подозрении добровольно обратится к правоохранителям и активно поможет разоблачить и прекратить преступную деятельность других участников схемы.

"Но банковский счет - это не товар, который можно безопасно сдать в аренду" , - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Депутат подчеркнула, что даже за небольшое вознаграждение человек рискует стать участником схемы, связанной с похищением или отмыванием значительно больших сумм денег.

В первом чтении этот законопроект Совет поддержал в сентябре.

О "дропов"

"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Злоумышленники обещают "дропам" денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Они используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.

Вовлечение в схему "дропов" способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.

Напомним, по состоянию на июнь банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с "дропами" .