UA
Запланированное событие 2

НБУ курс:

USD

45,60

+0,06

EUR

50,85

--0,10

Наличный курс:

USD

46,31

46,00

EUR

51,76

51,34

Экономика
Бизнес
Финансы
Карьера
Война
Общество
Новости
Эксперты
Delo становится Dilo

Delo становится Dilo
Ветеранскаяэкономика

Ветеранская
экономика
Бизнес безроссийского софта

Бизнес без
российского софта
Лидеры бизнес-репутации 2026

Лидеры бизнес-
репутации 2026
Школа малогобизнеса

Школа малого

бизнеса
Partners Projects

Источник
энергии
Туристическая&nbsp;недвижимость

Туристическая 

недвижимость
Partners Projects

Nexus: территория

развития стартапов
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТОП-50 лидеров
украинского бизнеса
Свободнаяэнергия 2.0

Свободная
энергия 2.0
AI Лидеры

AI Лидеры
Лидеры бизнес-репутации 2026

ТопФинанс-2026
20 лет&nbsp;Delo.ua

20 лет 
Delo.ua
Категория
Новости
Дата публикации
Добавить Dilo.ua как предпочитаемый источник в Google

В Украине ввели уголовную ответственность для "дропов"

карта
В Украине ввели уголовную ответственность для "дропов" / Depositphotos

28 октября Верховная Рада поддержала во втором чтении и в целом президентский законопроект №16013, предусматривающий уголовную ответственность за незаконное использование банковских счетов и платежных карт.

Как пишет Dilo, об этом сообщила народная депутат Ольга Васильевская-Смаглюк.

Этот закон касается, в частности, так называемых "дропов" - людей, которые за вознаграждение передают свои карты или доступ к ним другим лицам.

"Именно через такие счета нередко проходят деньги, полученные в результате мошенничества, в том числе от жертв телефонных афер, фишинга и других преступных схем" , - пояснила нардепка.

По ее словам, организаторы таких сетей нередко привлекают молодежь, студентов и социально уязвимых людей, обещая им легкий заработок за передачу банковской карты.

Что меняется

Законопроект предусматривает введение новой статьи 200-1 Уголовного кодекса Украины. Она будет устанавливать ответственность за незаконную передачу, приобретение, хранение или использование платежных инструментов для совершения уголовных правонарушений. Также предлагается расширить перечень уголовных действий с платежными инструментами и усовершенствовать механизмы расследования таких преступлений.

В то же время, документ предусматривает возможность освобождения от ответственности при определенных условиях. Человек, впервые совершивший правонарушение, предусмотренное частью первой новой статьи, сможет избежать наказания, если к уведомлению о подозрении добровольно обратится к правоохранителям и активно поможет разоблачить и прекратить преступную деятельность других участников схемы.

"Но банковский счет - это не товар, который можно безопасно сдать в аренду" , - подчеркнула Василевская-Смаглюк.

Депутат подчеркнула, что даже за небольшое вознаграждение человек рискует стать участником схемы, связанной с похищением или отмыванием значительно больших сумм денег.

В первом чтении этот законопроект Совет поддержал в сентябре.

О "дропов"

"Дропы" (от англ.   " to drop "   – бросать)   – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Злоумышленники обещают "дропам" денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам.   Они   используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.

Вовлечение в схему "дропов" способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.

Напомним, по состоянию на июнь   банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках   борьбы с "дропами" .

Автор:
Светлана Манько

Файлы Cookie

Я разрешаю DELO.UA использовать файлы cookie.

Политика конфиденциальности