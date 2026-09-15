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Дроп-счета хотят криминализировать: Рада поддержала законопроект

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Дроп-счета хотят криминализировать / Shutterstock

Верховная Рада приняла за основу законопроект №16013, предусматривающий криминализацию передачи и обращения "дроп-счетов", используемых в преступных схемах и мошеннических колл-центрах.

Как пишет Dilo, об этом сообщает пресс-служба парламента.

Дроп-счета хотят криминализировать

За соответствующее решение проголосовало 299 народных депутатов.

Законопроект также должен усовершенствовать уголовно-правовые механизмы противодействия финансовому мошенничеству и усилить ответственность за использование счетов в незаконных операциях.

Кроме того, документ направлен на имплементацию положений Директивы ЕС 2019/713 в национальное законодательство. Она касается борьбы с мошенничеством и подлогами, связанными с безналичными платежными средствами.

После принятия законопроекта в целом новые нормы должны усилить противодействие схемам, в которых банковские счета используются для перевода средств, полученных преступным путем.

Что предполагает законопроект?

В пояснительной записке к документу говорится, что главной целью законопроекта является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле, ее сохранении и доступе к ней предоставлятелей платежных услуг с целью предотвращения деятельности тех лиц, которые не отвечают требованиям законодательства Украины.

Проектом предусматривается:

  • создание НБУ реестра лиц операции которых подлежат усиленному контролю;
  • банки и другие поставщики платежных услуг будут вносить в этот реестр выявленных "дропов" и предприятия, использовавшие мискодинг;
  • к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничение на количество карт (только для физлиц);
  • банки и другие предоставлятели платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.  

О "дропах"

"Дропы" (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Злоумышленники обещают "дропам" денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам.  Они используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.

Вовлечение в схему "дропов" способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.

Напомним, по состоянию на июнь   банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с "дропами".

Автор:
Ольга Опенько

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