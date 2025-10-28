"Реестр дропов": в Раде зарегистрирован законопроект по борьбе с теневыми финансовыми схемами

В Верховной Раде Украины зарегистрирован важный законопроект, направленный на создание так называемого "реестра дропов". Эта инициатива, наработанная совместно с Нацбанком, профильным Комитетом и экспертами, преследует цель перекрыть "финансовые артерии" теневого сектора.

Об этом информирует Delo.ua со ссылкой на публикацию замглавы финансового комитета ВР Ярослав а Железняка.

"К сожалению, но через систему дропов сейчас проходит до 200 млрд грн и потери для бюджета составляют десятки миллиардов. Но главное, это стало главной "финансовой артерией", из-за которой оплачивают нелегальный алкоголь, игрушку, табак. Более того, "дропы" все больше используются откровенными преступниками: от колл-центров по политикам до торговли нарко.

В пояснительной записке к документу говорится, что главной целью законопроекта является создание правового механизма для накопления и обмена информацией о лицах, платежные операции которых нуждаются в усиленном контроле, ее сохранении и доступе к ней предоставлятелей платежных услуг с целью предотвращения деятельности тех лиц, которые не отвечают требованиям законодательства Украины.

Что предполагает законопроект?

Проектом предусматривается:

создание НБУ реестра лиц, операции которых подлежат усиленному контролю;

банки и другие предоставлятели платежных услуг будут вносить в этот реестр обнаруженных дропов и предприятия, использовавшие мискодинг;

к таким лицам будут применены установленные НБУ лимиты на проведение платежных операций и ограничения на количество карт (только для физлиц);

банки и другие предоставлятели платежных услуг будут обязаны регулярно проверять наличие своих клиентов в таком реестре.

"Несмотря на мифы, мы специально выбрали к первому чтению очень консервативную версию. Никакие счета сразу закрывать никто не будет. Наоборот, помогут человеку получить информацию, что ее карточку используют преступники. А для всех остальных, это возможность отойти от общих ограничений по тем же p2p, к более таргетированному подходу банков, как отметил клиент является одним из инициаторов данного документа.

О дропах

Дропы (от англ. " to drop " – бросать) – это люди, которые за вознаграждение предоставляют злоумышленникам доступ к своим банковским реквизитам. Сюда входят карточки, счета, пин-коды и доступ к интернет-банкингу.

Злоумышленники обещают дропам денежное вознаграждение за предоставление доступа к своим банковским реквизитам. Они используют эти данные для незаконных финансовых операций, отмывания денег или других мошеннических действий.

Вовлечение в схему дропов способствует распространению финансовых преступлений и мошенничества, что вредит финансовой системе в целом.

Напомним, по состоянию на июнь банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с так называемыми "дропами" .