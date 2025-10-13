Украинцам, которые попадут в реестр дропов, ограничат финансовые операции

Украинцев предупреждают о серьезных последствиях передачи своих банковских карт другим лицам. Нарушителей планируют вносить в специальный реестр дроперов, после чего им могут ограничить финансовые операции или даже заблокировать получение пенсий.

Как пишет Delo.ua, об этом заявил председатель Комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данило Гетманцев.

Он отметил, что уже готовится законопроект о создании реестра лиц, сознательно передающих свои банковские карты другим людям. После попадания в такой список финансовые возможности граждан существенно ограничат — останутся только базовые операции.

Законопроект будет внесен в парламент в ближайшее время.

Почему борьба со схемами, где используют дропов, очень важна?

По словам Гетманцева, после внесения в реестр человека будут фактически исключать из финансовой системы — банки не будут предоставлять кредиты и другие услуги.

Гетманцев подчеркнул, что большинство лиц, передающих свои карточки, понимают риски, даже если не знают точного назначения сделок. Он призвал украинцев никогда не передавать свои банковские карты, ведь это может привести к потере доступа к финансовым услугам, в частности, пенсионным выплатам.

"Дропы применяют в схемах с торговлей наркотиками, финансированием терроризма и отмыванием денег. Это серьезная угроза, которую нужно ликвидировать. Поэтому мы должны сломать эти схемы и свести к нулю возможности их восстановления", - подчеркнул Гетманцев.

Он добавил, что попадание в реестр дропов, ограничение возможности осуществления финансовых операций – все это не стоит тех денег, которые предлагают мошенники за использование банковской карты.

Ужесточение лимитов на переводы и реестр "дропов": как банки изменяют контроль клиентов

Украинские банки с 1 июня снизили максимальный лимит на переводы между карточками и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составляет 100 тыс. грн. вместо 150 тысяч гривен. в месяц. Минимальный лимит на переводы остался прежним – на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Банки будут устанавливать ограничения на р2р-платежи исходя из того, насколько понятны доходы клиента, а также учитывая его обороты по счетам, характер операций, наличие депозитов, кредитов и т.п.

Заметим, за шесть месяцев 2025 года банки закрыли более полумиллиона счетов по статье финансового мониторинга в рамках борьбы с так называемыми "дропами" – людьми, которые за оплату передают реквизиты и данные своих карточных счетов в пользование третьим лицам. Эти счета в дальнейшем используются как "транзитные" для перевода и "отмывания" незаконных средств.

Детальнее однако, как реестр дропов позволит банкам выявлять неблагонадежных клиентов и устанавливать для них дополнительные ограничения, вплоть до отказа в обслуживании и закрытии счетов, читайте в материале Delo.ua.