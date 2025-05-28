Ужесточение лимитов на переводы и реестр "дропов": как банки меняют контроль клиентов с июня 2025

Лимиты на р2р-переводы теперь зависят от прозрачности доходов, а реестр "дропов" ограничит доступ к банковским услугам для тех, кто продаёт данные карт и счетов третьим лицам.

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Украинские банки с 1 июня снизят максимальный лимит на переводы между картами и счетами физических лиц (р2р-операции). Предельная сумма исходящих платежей составит 100 тыс. грн вместо 150 тыс. грн в месяц. Минимальный лимит на переводы останется прежним – на уровне 50 тыс. грн в месяц.

Банки будут устанавливать ограничения на р2р-платежи исходя из того, насколько понятны доходы клиента, а также учитывая его обороты по счетам, характер операций, наличие депозитов, кредитов и т.д.

Впрочем, на этом сюрпризы для владельцев банковских карт не заканчиваются. Скоро в Верховной Раде должен появиться законопроект о создании реестра "дропов" – лиц, которые продают данные своих карт и счетов . Этот реестр позволит банкам выявлять неблагонадежных клиентов и устанавливать для них дополнительные ограничения, вплоть до отказа в обслуживании и закрытия счетов.

Что происходит с ограничениями карточных платежей

Национальный банк ввел лимиты на р2р-переводы с 1 октября 2024 года. Ограничение НБУ предусматривало, что максимальная сумма исходящих платежей со счетов физлица в одном банке на счета других физлиц не может превышать 150 тыс. грн в месяц.

Причем НБУ заявил, что этот лимит будет действовать полгода. А банки тем временем должны пересмотреть свои подходы к оценке клиентов и выработать собственные алгоритмы контроля операций между физлицами.

В декабре 2024 года Нацбанк, Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ), Ассоциация украинских банков (АУБ) и четыре крупнейших "карточных" банка –Приватбанк, Ощадбанк, Райффайзен Банк и Универсал банк (monobank) – подписали меморандум, который направлен на обеспечение прозрачности рынка платежных услуг.

В рамках этой договоренности участники рынка платежных услуг обязались устанавливать лимиты на р2р-переводы. С 1 февраля – в размере 50-150 тыс. грн, а с 1 июня – в диапазоне 50-100 тыс. грн.

По состоянию на конец мая к этому меморандуму присоединилось свыше 50 банков и финансовые компании RozetkaPay и NovaPay, которые обслуживают платежи физлиц.

Нацбанк как и планировал отменил свои ограничения 1 апреля. НБУ объяснил, что банки за это время смогли разработать собственные решения, которые позволят минимизировать использование платежной инфраструктуры для противоправной деятельности.

В 1 квартале 2025 года сумма карточных переводова выросла год к году на 47% до 463 млрд грн

Согласно данным НБУ, с момента запуска лимитов осенью 2024 года, ежемесячные суммы р2р-операции сократились с 250 млрд грн до 170 млрд грн. При этом за 1 квартал 2025 года общий объем карточных переводов составил 463 млрд грн, что на 147 млрд грн или на 47% больше, чем за 1 квартал 2024 года.

Какими будут новые правила р2р-переводов с 1 июня

Клиенты с низким и средним уровнем риска с 1 июня смогут отправлять со своих карт и счетов не более 100 тыс. грн в месяц, клиенты с высоким уровнем риска – 50 тыс. грн максимум.

Лимит действует для всех счетов клиента в одном банке. То есть, если карты оформлены в двух банках, то сумма ограничения будет вдвое больше и физлицо сможет отправлять в месяц от 100 тыс. грн до 200 тыс. грн.

Кроме того, ограничение касается не только карточных переводов, но и платежей по номеру IBAN. Также клиенты, у которых нет обоснованных доходов, не смогут открывать в одном банке более трех счетов.

Что касается оценки уровня риска отдельно взятого клиента, то каждое финучреждение разрабатывает собственную методику. Но если отталкиваться от усредненного подхода, то банки обращают внимание на:

зачисления на карты и счета и доходы, прежде всего легальные – зарплата, стипендия, социальные выплаты, другие подтвержденные документами платежи; характер регулярных операций – например, это может быть оплата товаров или услуг, а может быть большое количество транзитных переводов без четкого назначения и аргументации; обороты по счетам – резкое увеличение объема и суммы операций, которые клиент не может объяснить/обосновать, может вызвать вопросы.

Иными словами, если у клиента длительная история взаимоотношений с банком, он получает на свои карты и счета доход в виде зарплаты или от предпринимательской деятельности, то его индивидуальный лимит на р2р-платежи будет по верхней границе и даже выше, если сумма подтвержденного дохода в месяц превышает 100 тыс. грн.

Когда клиент не имеет легальных источников заработка и банку не нравятся по каким-либо признакам его операции, вряд ли стоит рассчитывать на лимит выше 50 тыс. грн в месяц.

Если же необходимо отправить в течение месяца сумму выше лимита, в любом случае нужно предоставить банку документы, которые подтверждают происхождение средств на счетах. Это может быть налоговая декларация, справка из Пенсионного фонда (форма ОК5/ОК7), выписки из других банков о наличии там депозитов, официальная регистрация статуса волонтера (на физлиц, которые ведут волонтерскую деятельность, лимиты не распространяются – ред.).

Торговля банковскими картами останется в прошлом?

Меморандум между банками предусматривает не только снижение лимитов на переводы, на и постепенное ужесточение контроля за денежными переводами в принципе.

В чем это будет выражаться?

Во-первых, банки намерены получить доступ к расширенной информации о клиентах – об источниках и размере их доходов, о наличии судебных дел и т.д. Для этих целей банки будут использовать онлайн-сервис госуслуг "Дія".

Во-вторых, в планах формирование централизованного реестра лиц, которые обладают признаками "дропов". Этот реестр банки будут использовать для анализа клиентов при установлении с ними деловых отношений.

Для создания такого реестра необходимы изменения в действующее законодательство. В частности, в 20-х числах мая прошло заседание временной следственной комиссии по вопросам экономической безопасности, члены которой обсуждали основные положения будущего законопроекта о создании реестра "дропов".

Банки и другие провайдеры платежных услуг будут вносить в реестр данные о юридических лицах, в деятельности которых есть признаки мискодинга (подмена назначения платежей для ухода от налогообложения и легализации доходов), и о физических лицах, которые передают данные своих счетов или карт в пользование третьей стороне.

Какие именно признаки будут основанием для включения в этот реестр – определит Нацбанк.

Самое главное, что для физлиц, которых заподозрят в торговле своими финансовыми данными, банки будут устанавливать дополнительные лимиты на проведение операций на срок до 2-х лет, а также ограничивать число активных счетов и карт.