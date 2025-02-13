НБУ может отменить лимит в 150 000 грн на карточные переводы уже через два месяца

Национальный банк Украины готов отменить ограничение в 150 000 грн на переводы с карты на карту в выходные дни в течение одного-двух месяцев. Однако для этого банки должны продемонстрировать эффективность выявления рисковых клиентов.

Об этом в интервью Forbes заявил глава НБУ Андрей Пышный.

По его словам, установленные ограничения были временными, и сами по себе они не могут устранить проблему использования банковских карт для схем с "дропами" – подставными лицами для перевода средств.

Эффективную борьбу с этим явлением должен обеспечить комплекс мер, в частности, принятие закона о реестре "дропов", на который рассчитывает НБУ.

Регулятор ожидает, что банки усовершенствуют свои системы внутреннего контроля и будут применять риск-ориентированный подход, руководствуясь принципом "знай своего клиента".

"Дропов не было бы, если бы банки должным образом исследовали профиль клиента во время онбординга и принимали во внимание его трансакционную историю", – подчеркнул Пышный.

Ограничение карточных переводов: что нужно знать

С 1 февраля 2025 года в Украине вступили в силу новые платежные ограничения для населения, которые предусматривают два лимита – 50 тысяч гривен и 150 тысяч гривен в месяц. В зависимости от категории, которую каждый клиент получает в своем банке, используются соответствующие лимиты.

В ПриватБанке этот лимит за первые два дня использовали 2 тыс. клиентов.

Это касается не только переводов между карточками ( P2P — операций), но и всех операций с текущих счетов в пользу физических лиц, в частности переводов на iBAN .

10 декабря ПриватБанк, Сбербанк, УниверсалБанк (mono) и Райффайзен Банк, а также Национальная ассоциация банков Украины (НАБУ) и Ассоциация украинских банков (АУБ) заключили меморандум о внедрении унифицированных рыночных практик и подходов к надлежащей проверке клиентов и мониторингу их финансовых операций. Позже к меморандуму о прозрачности рынка платежных услуг, предусматривающему установление лимитов на карточные переводы, присоединились еще 23 банка и 2 финансовые компании.