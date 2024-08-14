Лимит p2p-переводов: в НБУ рассказали, кто не попадет под ограничение

Национальный банк Украины (НБУ) планирует ввести лимит в 100 000 грн в месяц для выходных p2p-переводов с карты на карту. Однако волонтеры могут быть исключены из этого правила, если будут соответствовать по меньшей мере двум из пяти определенных критериев.

Об этом сообщает Forbes.

Согласно проекту постановления НБУ, которое есть в распоряжении издания, банки смогут делать исключения для волонтеров, если те предоставят документы, подтверждающие их деятельность.

"Банки уже ведут внутренние списки волонтеров, платежи в их пользу не будут учитываться в количестве исходных переводов с одной карты", — отметил замглавы НБУ Дмитрий Олейник в комментарии Forbes.

К критериям для волонтеров относятся:

Регистрация в качестве волонтера. Проведение волонтерского собрания как типичная деятельность по счетам. Письмо от государственного органа, воинской части или благотворительного фонда о сотрудничестве. Предоставление информации о суммах, сроках, целях сбора и использовании средств. Подтверждение волонтерской деятельности через открытые источники (социальные сети, Интернет).

Сообщается, что если банк выявит недобросовестную волонтерскую деятельность или несоответствие заявленной цели сбора средств фактическим расходам, он может отказать в осуществлении переводов сверх установленного предела.

Ограничения также не будут применяться к физическим лицам, официально подтвержденные доходы превышают 100 000 грн.

Ограничение p2p-переводов

Национальный банк Украины до 18 августа планирует утвердить решение по ограничению p2p-переводов для физических лиц.

Ограничение, которое было анонсировано еще в мае, направлено на борьбу со схемными операциями из-за так называемых "карточек-дропов". По оценкам регулятора объем таких операций достигает 200 млрд грн в год.

"Мы органично подходим к принятию того решения, которое Национальный банк коммуникировал. Так или иначе, для создания дополнительных инструментов для более эффективной борьбы со схемами "дропов" нужны также изменения в законодательство. Следовательно, нам нужно идти в парламент. Там мы должны быть готовы" к соответствующему решению и дискуссии”, — рассказал глава регулятора Андрей Пышный.

По словам Пышного, НБУ предлагает такие лимиты, основываясь на результатах исследования операций клиентов семи крупнейших транзакционных банков, на которые приходится более 91% всех эмитированных карт, за два квартала 2024 года. По предварительным оценкам, ограничения в 30 операций в месяц не почувствуют 98,44% клиентов, а ограничение по сумме никак не повлияет на 95% клиентов.