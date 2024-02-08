Нацбанк рассматривает вопрос об ограничениях карточных переводов через терминалы

Национальный банк Украины работает над проектом решения об ограничении карточных переводов и введении предельных лимитов перевода наличности через терминалы самообслуживания.

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Об этом сообщила первый заместитель главы НБУ Екатерина Рожкова, передает Интерфакс-Украина.

По ее словам, когда проект решения будет готов, ожидается обсуждение его с профильным комитетом Верховной Рады.

"С точки зрения введения дополнительных ограничений на операции физических лиц, ограничений по распоряжению собственными средствами – это очень сенсативная тема. Мы этот вопрос прорабатываем со всех точек зрения", – сказала она на конференции "Финансы для бизнеса во время войны" в Киеве.

Замглавы НБУ добавила, что во избежание манипуляций не хочет анонсировать что-то до того, пока вопрос не будет решен окончательно.

Она сообщила, что проблема теневых платежей действительно актуальна. Это не касается всей страны, однако при этом затрагивает множество компаний, которые продолжают использовать самые разнообразные механизмы уклонения, уменьшения налогообложения и прочее.

"Поэтому, с учетом имеющегося опыта мы сейчас прорабатываем этот вопрос и дальше уже будем советоваться с нашими коллегами из профильного комитета, как лучше нам это сделать, чтобы, с одной стороны, не ограничить нормальный бизнес, нормальных людей, а с другой - все-таки снизить возможности манипуляций и обхода закона", - резюмировала Рожкова.

Добавим, что в начале февраля председатель комитета ВР по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев заявлял, что для исправления ситуации с проведением "теневых" финансовых операций НБУ предлагает установить на законодательном уровне ограничения на осуществление финансовых операций с использованием реквизитов электронных платежных средств, лимитами на суммы транзакций, их количества и т.п. А также предельные суммы наличных переводов, осуществленных с помощью терминалов самообслуживания.

Фото: ua.depositphotos.com