В Минфине прокомментировали, планируется ли вводить скандальный "налог в 18% на карточные переводы"

Министерство финансов отмечает отсутствие в Национальной стратегии доходов Украины на 2024-2030 годы упоминания о введении налога на получение любых поступлений на карточки физических лиц. Об этом говорится в заявлении ведомства.

"Национальная стратегия доходов Украины – это комплексный и структурированный документ, который нужно читать внимательно. Любая мера, планируемая к внедрению, подкреплена описанием проблематики, как обоснования необходимости каждой реформы. Некорректные выводы по этому вопросу могли быть сделаны на основе информации из раздела 4.3.1 "Реформа упрощенной системы налогообложения", - говорится в нем.

Впрочем, в министерстве подтверждают, что согласно этой информации, все доходы физлиц, полученные за пределами предпринимательской деятельности, кроме прямо предусмотренных Налоговым кодексом, подлежат налогообложению по общей ставке налога на доходы физических лиц, предусмотренной Налоговым кодексом (сейчас это и есть 18%).

"Фраза о требованиях по "налогообложению доходов, полученных вне предпринимательской деятельности" отражает общие принципы налогообложения, которые уже и так существуют в действующем налоговом законодательстве (в разделе IV действующей редакции Налогового кодекса)", - заявили в ведомстве.

В Минфине при этом отмечают, что любая реформа налоговой политики требует наработки детальных изменений в налоговое законодательство, и ни одна фундаментальная реформа, особенно такая сложная, как изменение правил налогообложения доходов физлиц, просто невозможна без обсуждений с общественностью, бизнесом, соответствующими органами власти.

"Более того, как отмечено в Нацстратегии, подобные изменения могут быть введены не ранее года, следующего за тем, в котором будут считаться выполненными мероприятия по обеспечению конфиденциальности и защиты данных в системах Государственной налоговой службы (в том числе информации, полученной от налогоплательщиков и налоговых агентов)", - подчеркивают в ведомстве.

Как прокомментировали 1 января в самой ГНС, утверждением Нацстратегии доходов 27 декабря Кабмин выполнил обязательства Украины перед Международным валютным фондом: этим документом определен план укрепления финансовой системы государства и усовершенствование процедур налогового администрирования.

Стратегией, в частности, предусмотрено:

- Обеспечение адаптации законодательства Украины к законодательству ЕС и выполнение международных обязательств Украины в части налоговой политики и администрирования;

- укрепление доброчестности и доверия к контролирующим органам через усиление антикоррупционных мер и повышение прозрачности и эффективности процедур управления;

- повышение уровня соблюдения налогового законодательства налогоплательщиками и контролирующими органами;

– создание и внедрение современных цифровых решений налогового и таможенного администрирования.



В ГНС отмечают, что уже провели ряд мер по выполнению задач, определенных стратегией для самой службы. В частности, активное внимание уделено цифровой трансформации ГНС в контексте евроинтеграции, развитию электронных сервисов и внедрению современных подходов комплаенса в налоговом администрировании.

Гетманцев об "ИПСО и хайпе безумного неадеквата"

Отметим также, что накануне председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев возмутился распространением в обществе информации о якобы грядущем введении 18%-ного налога на карточные переводы.

"Очередной самопровозглашенный безумный эксперт в привычной попытке поиска дешевого хайпа написал у себя в Facebook, что каждое перечисление на счет каждого лица в соответствии с утвержденной правительством Нацстратегией доходов будет облагаться налогом 18%. В предновогоднем вакууме экономической информации, "новость" понесли. Зная ответ, сам еще раз перечитал стратегию", – написал он.

По словам нардепа, обычно выступающего в парламенте основным инициатором налоговых изменений, такого тезиса в документе он "предсказуемо не нашел, но осадок остался".

"Ну неужели мы настолько инфантильны, что должны на втором году войны вестись на абсолютных неадекватов и их сознательное или бессознательное (при его отсутствии) пророссийское ИПСО? Давайте наконец переходить из года кролика в год дракона!" – добавил Гетманцев.

Напомним, что 28 декабря соучредитель и директор экономических программ аналитического центра "Украинский институт будущего" Анатолий Амелин раскритиковал упомянутую Нацстратегию, заявив, что ею правительство "убило будущее экономики Украины", из-за чего "с такими "друзьями" и врагов Украине не нужно". Соответствующее сообщение в Facebook распространило на сегодняшний день уже около 600 пользователей, из-за чего тема получила значительное общественное внимание.

"У юрлиц забирают упрощенную систему. Возврат прогрессивной шкалы налогообложения физлиц (привет росту тени в Украине). Любые поступления на карточку физлица облагаются налогом 18% (привет, кэшевая экономика). Повышают ренту для новых скважин (чтобы больше зависели от импорта газа). Таможенникам дают право проводить следственные действия (коррупция, привет). Растут акцизы на сигареты и алкоголь (и снова привет, тень). Убирают любые налоговые льготы (прощай, "Дія City" и технологическое будущее Украины)", - очертил он свое понимание основных идей документа.

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