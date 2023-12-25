К кому придет налоговая с проверками в 2024 году: обнародован график

В 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок налогоплательщиков.

Об этом свидетельствует план-график Государственной налоговой службы Украины, обнародованный на сайте ведомства.

План-график на 2024 год состоит из следующих разделов:

Раздел "Документальные плановые проверки налогоплательщиков – юридических лиц" и "Документальные плановые проверки финансовых учреждений, постоянных представительств и представительств нерезидентов" содержат перечень 2172 субъектов .

Раздел "Документальные плановые проверки физических лиц" 914 человек , к которым в следующем году планирует посетить с визитом ГНС.

Раздел "Документальные плановые проверки налогоплательщиков - юридических лиц по вопросам правильности исчисления, полноты и своевременности уплаты налога на доходы физических лиц, военного сбора и единого взноса на общеобязательное государственное социальное страхование" содержит список 156 проверок .

Всего в 2024 году налоговики планируют провести 3242 плановых проверок.

Напомним, в Украине завершилось действие моратория на проведение документальных плановых и внеплановых проверок бизнеса, ранее введенного на период с 1 августа этого года и до прекращения военного положения. Кто до конца 2024 года может подпасть под плановые проверки, а о ком "забудут" еще на год, читайте в статье Delo.ua.

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