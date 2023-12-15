Бизнес жалуется на постоянные налоговые изменения и нехватку времени на адаптацию

Бизнес в очередной раз поставил низкую оценку налоговой системе. Предприниматели жалуются на множество законодательных изменений, неумение или нежелание налоговиков использовать предоставленные им полномочия должным образом и нежелание властей вводить необходимые изменения.

Об этом сообщает Европейская Бизнес Ассоциация, которая вместе с Y в Украине провела опрос «Налоговый индекс» в 2023 году.

Согласно ему, интегральная оценка индекса снизилась до 2,85 балла из 5-ти возможных и продолжает находиться в отрицательной плоскости (2,97 балла в 2022 году).

"В целом, 52% экспертов оценили текущий налоговый режим в Украине как удовлетворительный, 40% считают, что он препятствовал развитию бизнеса и привлечению инвестиций, и только 8% – что он способствовал развитию их бизнеса", – отмечают в ЕБА.

В этом году самая низкая оценка среди факторов, влияющих на расчет индекса, получила качество налогового законодательства – 2,63 балла.

"В частности, 39% оценивают ее отрицательно, и 52% – удовлетворительно. По сравнению с прошлым годом снизилось количество тех, кто считает налоговое законодательство качественным – с 26% до текущих 9%. Наибольшее негативное влияние на качество законодательства, по мнению респондентов, оказывают постоянные изменения, противоречия и неоднозначные положения и его сложность", - отмечают в ЕБА.

Кроме того, 42% респондентов считают процедуру администрирования налогов и подготовки налоговой отчетности обременительной. Этот фактор получил отметку 2,67 баллов. Равно как и в прошлом году, 41% оценивают эту процедуру удовлетворительно. Только 17% считают его легким (20% в 2022 году).

"Больше всего респонденты жалуются на количество времени, затраченного на подготовку налоговой отчетности и уплату налогов, поспешное введение новых правил и недостаточность времени для приспособления к ним, а также их непонятность", - отмечают в ЕБА.

Там добавляют, что почти неизменной осталась оценка качества налогового обслуживания – 3,03 балла. Около половины респондентов, а именно 48% считают качество обслуживания удовлетворительным, 31%. – удовлетворены обслуживанием и 21% – не удовлетворены. По отзывам 46% респондентов, им было легко сконтактировать с налоговой службой и только 16% было сложно это сделать. У 17% опрошенных компаний вопросы были решены удовлетворительным образом, у 63% – частично.

Как свидетельствуют результаты опроса, оценка фискального давления получила наилучшее значение – 3,07 балла.

"Впрочем, участники опроса сообщили об увеличении фискального давления по сравнению с прошлым годом. Количество респондентов, что не почувствовали никаких проявлений давления по отношению к своей компании остается низким – лишь 7% отметили отсутствие давления (для сравнения – 4% в 2022 году и 36% в 2021 году). Четверть опрашиваемых сообщают об ощутимом фискальном давлении, 40% – об умеренном", - подчеркнули в ЕБА.

Среди проявлений фискального давления бизнес выделил необоснованные трактовки налогового законодательства контролирующими органами – об этом сообщают 64% опрошенных. Существенно возросло количество жалоб на необоснованные информационные запросы (55%) и искусственную блокировку налоговых накладных (41%). В прошлом году таковых было 27% и 23% соответственно.

В числе опрошенных компаний 52% сообщают, что в 2023 году они сталкивались с проблемой блокирования НДС накладных, 21% – с несоблюдением сроков валютного контроля по ВЭД и применения пени. По 17% опрошенных сообщили о проблемах получения возмещения НДС и нарушениях со стороны налоговой в проведении проверок (в частности, в сфере подакцизных алкогольных и табачных товаров, подакцизного топлива, РРО/ПРРО).

"Прозрачный бизнес в очередной раз поставил низкую оценку налоговой системе. Основные причины негативной оценки уже привычны и хорошо известны: вал непрошеных законодательных изменений, неумение или нежелание налоговиков использовать предоставленные им полномочия надлежащим образом, иногда глухость людей во властных кабинетах к призывам бизнеса о введении необходимости. Впрочем, мы не теряем оптимизма, будем доносить до представителей власти позицию бизнеса и предоставлять наши конкретные предложения по необходимым усовершенствованиям. Ведь, надеемся, цель у нас общая – состоятельная, экономически сильная страна", - комментирует Наталья Артемчук, менеджер Налогового и Таможенного комитетов Европейской Бизнес ассоциации.

Напомним, в Украине завершилось действие моратория на проведение документальных плановых и внеплановых проверок бизнеса, ранее введенного на период с 1 августа этого года и до прекращения военного положения. Кто до конца 2024 года может подпасть под плановые проверки, а о ком "забудут" еще на год, читайте в статье Delo.ua.

Источник фото: ua.depositphotos.com