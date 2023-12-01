- Категория
- Бизнес
- Дата публикации
-
Украинский бизнес в ноябре продолжил сползать в пессимизм в прогнозах: совсем "приуныли" строители
В ноябре индекс ожиданий деловой активности украинского бизнеса остался ниже нейтрального уровня (50 пунктов), снизившись до 49,1 по сравнению с 49,6 в октябре. Об этом сообщает Национальный банк Украины, рассчитывающий этот показатель по результатам ежемесячных опросов.
Отмечается, что негативно повлияли на ожидания предпринимателей, продолжая сдерживать экономическую активность предприятий, военные действия и их последствия, усиление рисков безопасности, разрыв логистических цепей, определенное ограничение предложения электроэнергии и ее удорожание для бизнеса, налоговые изменения, сужение инвестиционного спроса, а также нехватка квалифицированных работников.
Единственным сектором экономики, еще прогнозирующим улучшение результатов своей деятельности, остаются предприятия торговли. Благодаря замедлению инфляции, устоявшемуся внутреннему спросу и увеличению предложения товаров индекс в этом секторе в ноябре удержался выше нейтрального уровня, а именно составил 50,9 (по сравнению с 53 в октябре).
Торговые компании ожидали дальнейшего увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов товарооборота и объемов закупки товаров для продажи, но в то же время ухудшили оценки запасов и остатков этих товаров.Подписывайтесь на Telegram-канал delo.ua
Респонденты прогнозировали снижение темпов удорожания закупочных цен и стоимости товаров, закупленных для продажи, а также настроены на дальнейшее уменьшение торговой маржи.
Предприятия промышленности прогнозировали ухудшение результатов своей экономической деятельности из-за сложностей с экспортом товаров, разрыва логистических цепей и усиления боевых действий: секторальный индекс в ноябре составил 49,2 против 50 в октябре.
Респонденты продолжали ожидать увеличения, хотя и более низкими темпами, объемов произведенной продукции и новых заказов на продукцию. Улучшились и были положительными оценки по остаткам готовой продукции. В то же время несколько усилились пессимистические оценки относительно объемов новых экспортных заказов на продукцию, а также объемов незавершенного производства.
В то же время предприятия сферы услуг несколько ослабили пессимистические оценки результатов своей деятельности в ближайшей перспективе: секторальный индекс вырос в ноябре до 48,4 по сравнению с 47,2 предыдущего месяца.
Опрошенные бизнесмены ожидали увеличения объема предоставляемых услуг, смягчили оценки уменьшения объема новых заказов и не ожидали изменений объема услуг в процессе выполнения.
В свою очередь, предприятия строительства наиболее пессимистично среди других секторов оценили экономические результаты своей деятельности, учитывая рост производственных затрат, сужение инвестиционного спроса, нехватку квалифицированных кадров, а также сезонные условия: индекс ожиданий в этой отрасли последнего месяца продолжил резкое падение, составив до 40,6 (в октябре - 44,8, в сентябре - 50,6).
Респонденты ожидали дальнейшего сокращения объемов строительства, новых заказов, а также закупки сырья и материалов. Несмотря на смягчение оценок стоимости услуг подрядчиков, строители прогнозировали уменьшение закупки их услуг и сохранили негативные оценки относительно доступности подрядчиков.
Как отмечают в НБУ, в целом и на фоне существенного снижения оценок относительно замедления темпов роста цен поставщиков предприниматели прогнозируют незначительное снижение цен на продукцию и услуги. С другой стороны, учитывая дальнейший рост закупочных цен, участники опроса ожидают роста цен и тарифов на собственную продукцию и услуги.
Оценки относительно занятости пока остаются сдержанными: руководители компаний во всех упомянутых секторах продолжают ожидать сокращения общей численности работников, причем больше всего – в секторе строительства.
Опрос НБУ провел с 6 по 23 ноября среди 460 предприятий. 44,6% из них – компании промышленности, 27,2% – сферы услуг, 23,7% – торговли, 4,6% – строительства. 33,3% респондентов – крупные предприятия, 28,9% – средние, 37,8% – малые.
31,1% опрошенных предприятий осуществляют экспортные и импортные операции, 9,6% – только экспортные, 17,4% – только импортные, а 41,3% внешнеэкономические операции не проводят.