В этом году ВВП вырастет где-то на 6%, что является неплохим результатом – инвестбанкир Игорь Мазепа

Бизнес очень сдержанно смотрит на перспективы 2024 года, но убежден в хорошем состоянии экономики на текущий момент. Об этом рассказал в интервью Forbes основатель инвестиционной компании Concorde Capital Игорь Мазепа.

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По текущим прогнозам Игоря Мазепы, внутренний валовой продукт в этом году должен вырасти на 6%, что говорит о хорошем состоянии экономики. Однако огромную роль в этом росте играет иностранная финансовая помощь.

"Рост драйвится потребительским спросом, поддерживаемым огромными военными расходами. Сбор налогов и других платежей внутри страны составляет 35% от всех выплат бюджета. Остальные – это, по сути, иностранная помощь и долг" - констатирует Игорь Мазепа.

Банкир подчеркивает, что экономику сильно поддерживает аграрный сектор: "…экономику драйвит сельское хозяйство – рекордная урожайность даже выше, чем в лучшем с точки зрения объемов 2021-й".

Тем не менее, Мазепа подчеркивает ряд критических факторов для развития экономического потенциала страны в ситуации войны:

· потеря 15% промышленного потенциала;

· потеря 20% человеческого потенциала (т.е. потребителей и рабочей силы);

· мизерные инвестиции в капитал;

· сложное положение сектора сельского хозяйства (усложнение экспорта из-за отсутствия "зернового коридора" и убыточности цен большинства агрокультур на мировых рынках).

Ключевым фактором развития бизнеса в таких условиях есть создание механизма страхования военных рисков, чем сейчас активно занимается Concorde Capital вместе с партнерами. "В Украине потенциальный спрос на страхование военных рисков составляет сотни миллиардов", - отметил инвестбанкир.

Подытоживая, Игорь Мазепа констатировал, что учитывая все имеющиеся факторы, в следующие два-три года Украина может рассчитывать на рост ВВП максимум в 3%.

Напомним, Международный валютный фонд прогнозирует рост украинского ВВП в 4,5% на 2023 год. В 2024 году организация прогнозирует темпы роста в рамках 3-4%.