МВФ покращив прогноз зростання ВВП України у наступному році

Міжнародний валютний фонд покращив прогноз зростання української економіки на 2023 рік з 1-3% до 4,5%, оцінюючи її стійкість і відновлення, що відбувся навіть в умовах війни, проте у 2024 році темпи зростання знизяться.

Про це пише "Інтерфакс-Україна" посилаючись на повідомлення глави місії МВФ в Україні Гевіна Грея.

Грей повідомив, що незважаючи на такі успіхи, очікується, що у 2024 році темпи росту знизяться до 3-4% через продовження конфлікту, а високі ризики негативного впливу на перспективи залишаються надто значущими.

Раніше МВФ передбачав зростання ВВП України на 2024 рік на рівні 3,2%, з подальшим прискоренням до 6,5% у 2025 році.

За словами Грея, війна в Україні продовжує негативно впливати на населення та економіку через постійні атаки на критичну інфраструктуру та неперервні авіаудари по всій країні, а припинення Росією Чорноморської зернової ініціативи та пошкодження портів стали перешкодою для експорту з України.

Незважаючи на це, завдяки розумній політиці та стабільній, своєчасній зовнішній підтримці, вдалося зберегти макроекономічну і фінансову стабільність.

Фінансування від МВФ

Зазначається, що експертами МВФ відзначено прогрес України у виконанні програми Механізму розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF) та у впровадженні реформ, що дозволяє виконавчій раді МВФ переглянути рішення про виділення Україні траншу близько 900 млн доларів США.

Якщо Україна виконає всі структурні маяки, які передбачаються згідно з програмою розширеного фінансування, то перегляд програми дозволить залучити наступний транш допомоги в розмірі близько 900 млн доларів.

Зауважимо, що попередня програма розширеного фінансування EFF, яку МВФ затвердив у березні, передбачає виділення Україні 15,6 млрд доларів протягом чотирьох років. Перший транш обсягом 2,7 млрд доларів виділили на початку квітня, а другий, на 890 млн доларів, Україна отримала в липні.

Крім того, під час перегляду програми буде обговорено питання джерел фінансування дефіциту державного бюджету України, включаючи міжнародну фінансову допомогу та внутрішній борговий ринок.

Нагадаємо, Національний банк України поліпшив оцінку зростання реального ВВП на 4,9%. Позитивна динаміка обумовлено адаптацією українського бізнесу та населення до війни, збільшенням врожаю, розширенням експортних шляхів, збільшеними обсягами бюджетної підтримки і впровадженню євроінтеграційних реформ.

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