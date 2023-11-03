Вплинули євроінтеграція та висока врожайність: НБУ покращив прогноз по ВВП

Національний банк України поліпшив оцінку зростання реального ВВП на 4,9%. Позитивна динаміка обумовлено адаптацією українського бізнесу та населення до війни, збільшенням врожаю, розширенням експортних шляхів, збільшеними обсягами бюджетної підтримки і впровадженню євроінтеграційних реформ.

Про це йдеться у інфляційному звіті Нацбанку за жовтень.

За даними НБУ, головним чинником, що вплинув на покращення динаміки, були рекордно високі врожаї основних культур, завдяки надзвичайно сприятливим погодним умовам. Врожайність ранніх зернових культур не лише перевищила показники минулого року, а й рекордний урожай 2021 року.

"Прямий додатний внесок вищих врожаїв у ВВП поточного року оцінено у 1.3 в.п. Завдяки сприятливій погоді врожай збирався швидшими темпами, ніж торік, що зумовило високі темпи зростання сільського господарства у ІІІ кварталі", - йдеться у звіті.

Скріншот з інфляційного звіту НБУ

Проте, через зменшення вітчизняних виробничих потужностей внаслідок руйнувань і пошкоджень в умовах значних потреб у сфері оборони та безпеки, значна частина відновлення споживчого та інвестиційного попиту покривається імпортом. В результаті цього, чистий внесок експорту до росту реального ВВП в третьому кварталі 2023 року, за оцінками, став від'ємним і залишиться таким протягом усього року, зазначили у НБУ.

Прогнози на наступні роки

Прогнози для 2024 і 2025 років залишаються майже незмінними, навіть при урахуванні довшої тривалості безпекових ризиків. Незважаючи на негативні наслідки війни, наступного року зростання економіки триватиме.

Очікується, що у 2024 році зростання ВВП спостерігатиметься на рівні 3,6% завдяки підтримці з боку держави і розширенню альтернативних логістичних маршрутів.

Вагомий внесок у подальше економічне зростання матиме повноцінне відкриття чорноморських портів. Це стимулюватиме інтенсивнішу відбудову виробничих потужностей підприємств металургії та нарощування виробництва в сільському господарстві.

Скріншот з інфляційного звіту НБУ

Проте, після завершення конфлікту, відновлення знищеної інфраструктури та виробничих потужностей підприємств буде потребувати значних інвестицій як з боку приватних компаній, так і держави.

Зазначається, що подальші державні інвестиції в посилення та підтримку оборонного потенціалу країни залишаються важливими, навіть після зниження безпекових ризиків. Очікується, що інвестиції зростуть майже на 19% у 2025 році, що створить підґрунтя для подальшого пришвидшеного росту.

У 2025 році, за даними НБУ, економічне зростання прискориться до 6% внаслідок зниження безпекових ризиків, пожвавлення споживчого та інвестиційного попиту.

У звіті зазначається, що зростання ВВП також супроводжуватиметься поступовим поверненням мігрантів із-за кордону, налагодженням логістики та виробництва, відбудовою пошкодженої інфраструктури.

Вплив євроінтеграційних процесів

Згідно зі звітом, вагомим фактором, який впливатиме на ріст ВВП, стане активізація процесів євроінтеграції. У той же час, на кінець 2025 року, внаслідок масштабності втрат, потенційний ВВП не досягне рівня до повномасштабної війни.

Проте, якщо буде реалізовано обширний план відновлення за участю міжнародних інвесторів, що наразі не передбачено у базовому сценарії прогнозу, зростання потенційного ВВП значно прискориться.

В той же час, попри відновлення економіки, розрив у ВВП протягом тривалого періоду залишатиметься від'ємним через виклики у логістиці, зокрема, орієнтованій на експорт, слабкість ринку праці, знижену інвестиційну активність та обмежений споживчий попит.

Як прогнозує Світовий банк, економіка України цьогоріч зросте приблизно на 3,5 відсотка після 25%-го скорочення минулого року. Такий ріст зумовлений збільшенням внутрішніх витрат і постійним потоком іноземної фінансової допомоги.