Економіка України починає відновлюватися, адаптувавшись до війни - NYT

Незважаючи на те, що економіка України все ще значно нижча, ніж до війни цього року вона зросте приблизно на 3,5 відсотка, прогнозує Світовий банк. Такий ріст зумовлений збільшенням внутрішніх витрат і постійним потоком іноземної фінансової допомоги.

Про це пише The New York Times.

Економісти кажуть, що українській економіці знадобиться багато років, щоб повернутися до довоєнного рівня. Попереду країну чекають величезні виклики, зокрема дорога відбудова зруйнованих міст, дефіцит бюджету, який збільшуватиметься по мірі затягування війни, та нестача робочої сили, спричинена відтоком українців, які тікали від війни та мобілізацією громадян працездатного віку.

Проте місцеві аналітики та бізнесмени кажуть, що після майже 20 місяців війни з’явилося відчуття стійкості та відносної стабільності, що підвищило довіру споживачів та інвесторів.

"Економіка України пристосовується до війни", — каже Олена Білан, головний економіст київського інвестбанку Dragon Capital. Вона додала, що люди перейшли від "режиму заощаджень" до ситуації, коли тепер відчувають себе більш розслабленими.

Світовий банк оцінив, що цього року ріст української економіки становитиме 3,5% після 25%-го скорочення більш минулого року. У таких містах, як Київ і Дніпро, які знаходяться далеко від зони бойових дій, але залишаються під загрозою російських повітряних атак, клієнти повертаються до знову відкритих ресторанів і відновлюють покупки.

Більші, ніж очікувалося, витрати спонукали фінансові установи покращити свої економічні прогнози. Минулого тижня Міжнародний валютний фонд передбачив , що цього року загальний обсяг виробництва в країні зросте на 2 відсотки, що трохи менш оптимістично, ніж прогноз Світового банку, але суттєво покращує початковий прогноз щодо 3-відсоткового падіння.

Видання пише, що здатність України адаптуватися до різних викликів війни, зокрема, підтримувати нормальне постачання електроенергії, незважаючи на минулорічні обстріли енергетичної інфраструктури, допомогла вивести економіку на шлях стабілізації.

ВВП України: оцінки МВФ, НБУ й Мінекономіки

За підсумками 2022 року ВВП України в 2022 році впав на 29,2%, повідомляли в Міністерстві економіки.

Міжнародний валютний фонд під час затвердження Програми розширеного фінансування (EFF) у березні поточного року очікував, що діапазон зростання показника в 2023 році становитиме від -3% до +1%.

Однак пізніше в Фонді заявили, що фіксують надзвичайну стійкість української економіки на тлі викликів війни та енергетичної кризи, й підвищили прогноз зростання на рівень від 1% до 3%.

Міністерка економіки України Юлія Свириденко на початку вересня сказала, що її відомство прогнозує зростання ВВП на близько 4%. При цьому вона вказувала, що в середньостроковій перспективі можна очікувати зростання економіки на рівні 3,5% у 2024 році та на 6,8% у 2025 році.