Экономика Украины начинает восстанавливаться, адаптировавшись к войне - NYT

Несмотря на то, что экономика Украины все еще значительно ниже, чем до войны в этом году, она вырастет примерно на 3,5 процента, прогнозирует Всемирный банк. Такой рост обусловлен увеличением внутренних издержек и постоянным потоком иностранной финансовой помощи.

Об этом пишет The New York Times.

Экономисты говорят, что украинской экономике понадобится много лет, чтобы вернуться на довоенный уровень. Впереди страну ожидают огромные вызовы, в частности, дорогостоящее восстановление разрушенных городов, дефицит бюджета, который будет увеличиваться по мере затягивания войны, и нехватка рабочей силы, вызванная оттоком украинцев, бежавших от войны и мобилизацией граждан трудоспособного возраста.

Однако местные аналитики и бизнесмены говорят, что спустя почти 20 месяцев войны появилось ощущение устойчивости и относительной стабильности, что повысило доверие потребителей и инвесторов.

"Экономика Украины приспосабливается к войне", - говорит Елена Билан, главный экономист киевского инвестбанка Dragon Capital. Она добавила, что люди перешли от "режима сбережений" к ситуации, когда теперь чувствуют себя более расслабленными.

Всемирный банк оценил, что в этом году рост украинской экономики будет составлять 3,5% после 25%-го сокращения больше прошлого года. В таких городах, как Киев и Днепр, которые находятся вдали от зоны боевых действий, но остаются под угрозой российских воздушных атак, клиенты возвращаются во вновь открытые рестораны и возобновляют покупки.

Большие, чем ожидалось, расходы побуждали финансовые учреждения улучшить свои экономические прогнозы. На прошлой неделе Международный валютный фонд предусмотрел, что в этом году общий объем производства в стране вырастет на 2 процента, что несколько менее оптимистично, чем прогноз Всемирного банка, но существенно улучшает первоначальный прогноз по 3-процентному падению.

Издание пишет, что способность Украины адаптироваться к разным вызовам войны, в частности, поддерживать нормальную поставку электроэнергии, несмотря на прошлогодние обстрелы энергетической инфраструктуры, помогла вывести экономику на путь стабилизации.

ВВП Украины: оценки МВФ, НБУ и Минэкономики

По итогам 2022 года ВВП Украины в 2022 году упал на 29,2%, сообщали в Министерстве экономики.

Международный валютный фонд при утверждении Программы расширенного финансирования (EFF) в марте текущего года ожидал, что диапазон роста показателя в 2023 году составит от -3 до +1%.

Однако позже в Фонде заявили, что фиксируют чрезвычайную устойчивость украинской экономики на фоне вызовов войны и энергетического кризиса и повысили прогноз роста на уровень от 1% до 3%.

Министр экономики Украины Юлия Свириденко в начале сентября сказала, что ее ведомство прогнозирует рост ВВП на около 4%. При этом она указывала, что в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и 6,8% в 2025 году.