Минэкономики улучшило прогноз роста ВВП Украины в 2023 году

Министерство экономики прогнозирует рост ВВП Украины в 2023 году около 4%. Об этом заявила первый вице-премьер-министр - министр экономики Юлия Свириденко в ходе выступления на форуме "Ялтинской европейской стратегии", передает пресс-служба ведомства.

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По ее словам, украинская экономика восстанавливается более быстрыми темпами, чем прогнозировалось ранее, и сейчас все институты пересматривают свои оценки роста ВВП в сторону увеличения.

"Несмотря на потерю 29,6% ВВП в прошлом году, нам удалось сохранить макрофинансовую стабильность, которую обеспечили поддержка наших партнеров и политические решения, принятые украинским правительством. Благодаря этому в 2023 году потребительская инфляция замедлится до 10,6%, а базовая инфляция – до 9%", - отметила чиновница.

Она указала, что это происходит, несмотря на подрыв Каховской ГЭС и возвращение к довоенному налогообложению горючего. Минэкономики прогнозирует, что в ближайшие годы уровень инфляции продолжит замедляться.

"Мы, Минэкономики, ожидаем, что рост в 2023 году будет ближе к 4%. Это более оптимистичный прогноз, чем у НБУ, ожидающего роста на уровне 2,9% ВВП", – сообщила Свириденко.

По ее словам, в среднесрочной перспективе можно ожидать роста экономики на уровне 3,5% в 2024 году и на 6,8% в 2025 году, но даже, несмотря на такие оценки, экономика имеет больший потенциал для восстановления. Также, по прогнозам Минэкономики, уровень безработицы в этом году снизится до 19%, а в 2024-2025 годах – до 16,9% и 14,4% соответственно.

"Ключевым фактором высокого уровня безработицы является ситуация, когда безработным не хватает навыков, необходимых работодателям. Поэтому мы много инвестируем в учреждения, помогающие обучать и переквалифицировать безработных", - отметила Свириденко.

Также улучшены прогнозы относительно основных отраслей экономики. Так, урожай зерновых и масличных культур будет больше, чем в прошлом - экспорт ожидается на уровне не менее 50 миллионов тонн зерновых и масличных культур, а также не менее 10 миллионов тонн масла и шрота.

Кроме того, отмечено, что растет производство в металлургической промышленности, соответственно увеличивается и экспорт металлопродукции. Но общие объемы производства сейчас почти в четыре раза ниже, чем к 2022 году. Прогноз производства на 2023 год составляет 6 миллионов тонн стали.

"Я верю, что нам удастся улучшить экспортную логистику - преимущественно через дельту Дуная, Румынию и через безопасный коридор в порты Большой Одессы. Этим коридором уже воспользовались четыре судна, и мы ожидаем еще два прибывающих корабля", - сообщила министерша.

Перед сезоном крупного экспорта, который начнется в ноябре с экспорта кукурузы, Минэкономики планирует внедрить две схемы страхования – одну при поддержке украинского правительства и одну при поддержке ЕБРР.

"Мы делаем все возможное, чтобы снизить риски для экономики. И мы ожидаем, что бизнес станет активнее работать в Украине, реализуя как краткосрочные, так и в долгосрочные проекты", - отметила глава ведомства.

По ее словам, в следующие четыре года состоится переход к быстрорастущей и ориентированной на будущее экономике. Так, в рамках Плана восстановления Украины Ukrainian Facility предусматриваются мероприятия, позволяющие реализовать масштабные проекты в области "зеленой металлургии" и другие экологически чистые промышленные проекты, усиливающие интеграцию Украины в ЕС и на мировые рынки.