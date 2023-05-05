В НБУ прогнозируют значительное снижение инфляции и восстановление экономики

В 2023 году инфляция в Украине замедлится до 14,8% (в январе 2023 г. она составляла 18,7%), а реальный ВВП вырастет на 2%. В последующие годы инфляция продолжит снижаться, а восстановление экономики ускорится на фоне заложенного в прогнозе снижения рисков безопасности.

Стремительное снижение инфляции ожидается в первом полугодии 2023 года, а во втором полугодии потребительские цены практически не изменятся, сообщает Национальный банк Украины в ежеквартальном Инфляционном отчете за апрель 2023 года.

В НБУ прогнозируют, что в следующем году инфляция замедлится до 9,6%, а в 2025 году – до 6%. Из-за восстановления логистики и производственных мощностей будет инфляционное давление ослабляться.

Резулятор отмечает, что, несмотря на снижение учетной ставки с IV квартала 2023 года, монетарные условия еще долго будут оставаться достаточно жесткими. Это позволит сохранить курсовую устойчивость, в том числе на этапе смягчения валютных ограничений.

Нацбанк также улучшил прогноз роста ВВП в 2023 году – с маржинальных 0,3% до 2,0%. Более быстрому восстановлению экономики препятствуют боевые действия, отпугивающие инвесторов, а также логистические ограничения для экспорта и слабые темпы возвращения вынужденных мигрантов из-за границы.

В 2024 и 2025 годах ожидается ускорение темпов экономического роста до 4,3% и 6,4% соответственно благодаря заложенному в прогноз снижению рисков безопасности и все еще мягкой фискальной политике, несмотря на определенную ее консолидацию.

В НБУ подчеркнули, что международная помощь и в дальнейшем будет играть ключевую роль в финансировании бюджетных нужд, но будет расти и роль внутренних заимствований. Тем не менее, основным источником финансирования существенного дефицита бюджета в текущем году будет оставаться международная финансовая помощь.

В отчете также сообщается, что долговая нагрузка в ближайшие годы будет сравнительно умеренной благодаря льготным условиям привлечения новых кредитов.

В НБУ подчеркнули, что самым большим риском для текущего прогноза является увеличение интенсивности и продолжительности полномасштабной войны. В таком случае экономический рост в 2024 году будет ограничиваться 2%, несмотря на приспособление бизнеса.

Инфляция будет сдерживаться продлением моратория на повышение тарифов на отдельные жилищно-коммунальные услуги, однако значительно ускорится после его отмены. Монетарные условия в случае реализации сценария продолжительной войны будут жесткими в течение более длительного периода.