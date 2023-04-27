Нацбанк дал более оптимистичные прогнозы по инфляции и росту ВВП

Уже в этом году инфляция в Украине замедлится до 14,8% (январский прогноз – 18,7%), рассказал о новых ожиданиях НБУ его глава Андрей Пышный на брифинге 27 апреля. По его словам, снижению инфляции в текущем году будет способствовать удешевление энергоносителей на мировых рынках, сдержанный внутренний спрос, а также влияние монетарной политики НБУ.

В Нацбанке также ожидают, что в 2024 году инфляция замедлится до 9,6%, а в 2025 году – до 6%. Для сравнения, в январе этого года потребительская инфляция в годовом исчислении (р/с) замедлилась до 26% (в декабре 2022 года – 26,6%).

Параллельно в регуляторе улучшили прогноз роста экономики на текущий год с 0,3% до 2%. Пышный подчеркнул, что при реализации предположений о ситуации с опасностью существенных дефицитов электроэнергии в дальнейшем не предусматривается, за исключением локальных и ситуативных дефицитов во втором полугодии.

"В то же время увеличение расходов бюджета на фоне значительных объемов международной финансовой помощи поддержит экономическую активность и потребление", – сказал он.

Напомним, по данным Госстата, рост потребительских цен в Украине в марте 2023 года ускорился до 1,5% с 0,7% в феврале и 0,8% в январе. В марте прошлого года была зафиксирована инфляция 4,5%.