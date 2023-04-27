Нацбанк дав більш оптимістичні прогнози по інфляції і зростанню ВВП

Вже цього року інфляція в Україні сповільниться до 14,8% (січневий прогноз – 18,7%), розповів про нові очікування НБУ його очільник Андрій Пишний на брифінгу 27 квітня. За його словами, зниженню інфляції у поточному році сприятимуть здешевлення енергоносіїв на світових ринках, стриманий внутрішній попит, а також вплив монетарної політики НБУ.

У Нацбанку також очікують, що у 2024 році інфляція уповільниться до 9,6%, а в 2025 році – до 6%. Для порівняння, у січні цього року споживча інфляція в річному вимірі (р/р) сповільнилася до 26% (у грудні 2022 року – 26,6%).

Паралельно в регуляторі покращили й прогноз зростання економіки на поточний рік з 0,3% до 2%. Пишний підкреслив, що за реалізації припущень про безпекову ситуацію суттєвих дефіцитів електроенергії надалі не передбачається, за винятком локальних та ситуативних дефіцитів у другому півріччі.

"Водночас збільшення видатків бюджету на тлі значних обсягів міжнародної фінансової допомоги підтримає економічну активність та споживання", – одав він.

Нагадаємо, за даними Держстату зростання споживчих цін в Україні у березні 2023 року прискорилося до 1,5% з 0,7% у лютому та 0,8% у січні. Водночас у березні минулого року була зафіксована інфляція 4,5%.